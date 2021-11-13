الإمارات تنجز أول تمويل تجاري رقمي في العالم

المصدر: سنغافورة ــ وام

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حققت الإمارات إنجازاً جديداً باجتياز أول تجربة تمويل تجاري رقمية في العالم بنجاح أمس. وشاركت كل من سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، وهيئة تطوير وسائل الإعلام المعلوماتية السنغافورية، والسلطة النقدية في سنغافورة، بالتعاون مع الشركاء التجاريين بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دي بي إس، و«ستاندرد تشارترد» في إنجاز هذه التجربة.

واستخدمت تجربة التمويل منصة TradeTrust التابعة لهيئة تطوير وسائل الإعلام المعلوماتية السنغافورية لتسهيل نقل السجلات الإلكترونية بين السلطات القضائية التي اعتمدت قانون لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال» النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، حيث تضمن هذه التجربة تنسيق الاعتراف القانوني للمستندات الرقمية مثل سندات الشحن الإلكترونية عبر كلتا السلطتين القضائيتين، وتعزيز دعم حركة التجارة العالمية الكبيرة التي تقودها مجموعة الدول الصناعية السبع بشأن اعتماد السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل في العمليات التجارية الدولية.

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