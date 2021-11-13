دبي الأولى إقليمياً و22 عالمياً في مؤشر العلامات التجارية للمدن

المصدر: دبي ــ سيد صالح

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نالت دبي المركز الأول على مستوى مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والــ 22 على مستوى العالم في مؤشر «سافرون للعلامات التجارية للمدن 2021»، الصادر عن مؤسسة «سافرون» البريطانية، والذي يرصد أقوى العلامات التجارية للمدن على مستوى العالم، استناداً إلى عدد من المعايير، أهمها أداء كل مدينة في قطاعي السياحة والتجارة.

وبلغ رصيد دبي في المؤشر العام 6.6 نقاط من أصل 10 نقاط. وذكرت «سافرون» في التقرير المرفق بنتائج المؤشر أن دبي من ضمن 10 مدن على مستوى العالم جديرة بالرصد والمتابعة فيما يتعلق بقوة أدائها على المؤشر، وأنها من المتوقع أن تحقق المزيد من التقدم خلال الأعوام المقبلة، في ظل استثمارها المتواصل في تعزيز علامتها التجارية ومكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال التجارية.

وتفوقت دبي على هيوستن، كوبنهاغن، أوسلو، ستوكهولم، فانكوفر، دابلن، أوساكا، جنيف، برشلونة، بروكسل، ميلانو، سول، ومانشستر، والتي جاءت في المراكز من الــ 23 إلى الــ 35، على التوالي.

واختار المؤشر أبوظبي في المركز الثاني إقليمياً والــ 38 عالمياً. وتفوقت أبوظبي بدورها على روما التي جاءت في المركز الــ 39، وموسكو، شنغهاي، بانكوك ولشبونة، والتي جاءت في المراكز من الــ 40 إلى الــ 44، على التوالي.

وكانت صدارة المؤشر من نصيب سنغافورة التي حصلت على 8.9 نقاط، فيما جاءت نيويورك في المركز الثاني برصيد 8.5 نقاط. واقتسمت لندن وباريس المركز الثالث بنفس الرصيد، وهو 8.2 نقاط، فيما استأثرت سيدني بالمركز الخامس برصيد 8 نقاط.

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