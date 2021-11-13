«طيران أبوظبي» تستعرض خدماتها

المصدر: أبوظبي - وام

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تشارك شركة طيران أبوظبي في معرض دبي للطيران 2021 حيث تستعرض خدماتها الواسعة التي تقدمها إلى الجهات المحلية والدولية.

إضافة إلى رؤيتها لدفع عجلة النمو في قطاع الطيران المروحي التجاري والفاخر والشحن والصيانة. وقال نادر أحمد الحمادي رئيس مجلس إدارة طيران أبوظبي ومجموعتها، إن قطاع الطيران من القطاعات الاستراتيجية الرئيسة التي تستهدفها الخطط الحكومية وتسعى لبناء اقتصادي قوي ومستدام، قائم على تنويع مصادر الدخل الوطني.

وقد عملت الرؤية الحكيمة لقيادتنا على إرساء أسس البنية التحتية السليمة والأنظمة والاستثمارات المناسبة لتوفير المنتجات المبتكرة، وتجربة العملاء المتميزة، وكلها عناصر تساهم معاً في بناء مركز عالمي مرموق للطيران.

وأضاف أن التجربة الإماراتية في قطاع الطيران باتت تشكل خريطة طريق بالنسبة إلى العديد من الدول التي تطمح للارتقاء بهذا القطاع، وخاصة أنه حقق قفزات نوعية ساعدته على اختصار الزمن ووضعته على رأس العديد من المؤشرات العالمية خلال فترة زمنية قصيرة، فصناعة الطيران باتت اليوم أحد المحركات المهمة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن مشاركة طيران أبوظبي في هذا الحدث العالمي يشكل فرصة كبيرة للالتقاء بصناع القرار في مجال الطيران والتعريف بخدماتها التنافسية وإظهار قدرات الشركة والاطلاع على آخر المستجدات التقنية وأحدث توجهات القطاع وهو ما يتماشى تماماً مع توجهات شركة طيران أبوظبي بامتلاك الخبرة، خاصة أن المشاركين من شركات محلية وإقليمية وعالمية متخصصة في قطاع الطيران وتستقطب عدداً كبيراً من المهتمين.

وتتطلع طيران أبوظبي إلى مشاركة رؤيتها لمستقبل الطيران التجاري خلال مدة المعرض بالعديد من الأفكار والحلقات النقاشية مع الجهات المشاركة وزوار الجناح لعرض أبرز إنجازاتها في العديد من المجالات. الجدير بالذكر أن طيران أبوظبي هي شركة وطنية مساهمة تمتلك وتدير 69 طائرة منها مروحية وطائرات ذات الجناح الثابت، وحصلت على العديد من الجوائز العالمية في السلامة.

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