إطلاق «بوابة المتسوق» الرقمية لاسترداد السياح المبالغ الضريبية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، بالتعاون مع «بلانيت»، المزود العالمي لخدمات المدفوعات، أمس، إطلاق «بوابة المتسوق» الرقمية (Planet Shopper Portal)، التي تتيح لزوار دولة الإمارات، الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة، التعرف على تفاصيل مشترياتهم المؤهلة لاسترداد الضريبة عنها عبر النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح.

وتعد «بوابة المتسوق» الرقمية الحل الأول من نوعه على مستوى العالم، وسيتم إطلاقها في الدولة أولاً بالتعاون بين «الاتحادية للضرائب» و«بلانيت»، المُخولة بتشغيل نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، وتعتمد آلية عملها على أحدث التقنيات الرقمية.

وتوفر العديد من المزايا لتمكين السياح من الحصول على معلومات دقيقة وفورية عن مشترياتهم المؤهلة لاسترداد الضريبة بخطوات تتميز بالسهولة والسرعة على مدار الساعة، وتتبع حالة الاسترداد والمبالغ المستردة.

ويمكن للسائح الدخول إلى «بوابة المتسوق» الرقمية بسهولة عبر توجيه الكاميرا الخاصة بالهاتف أو الجهاز الذكي على رمز الاستجابة السريع (QR Code) الموجود على «لاصقات الاسترداد الضريبي»، التي تحتوي على فواتير ضريبية للمشتريات المؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عنها الصادرة من منافذ البيع المسجلة بالنظام الإلكتروني لرد الضريبة للسياح.

خيارات

وتوفر «بوابة المتسوق» الرقمية العديد من الخيارات للسائح، منها التعرف على القيمة الإجمالية لمبلغ الضريبة القابل للاسترداد عن مشترياته، والشروط والأحكام الخاصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة للسياح، وتتبع عملية الاسترداد، كما يمكن للسائح تغيير الآلية المسجلة سابقاً للاسترداد.

فعلى سبيل المثال: إذا كان قد قام باختيار الاسترداد النقدي فيمكنه عبر «بوابة المتسوق» الرقمية تغيير هذا الاختيار إلى الاسترداد عبر التحويل إلى حساب البطاقة الائتمانية.

آلية ذكية

وقال إياد الكردي، مدير عام شركة «بلانيت»: «يسعدنا إطلاق «بوابة المتسوق» الرقمية كآلية ذكية تتيح للسيّاح التعرف بدقة على المبالغ القابلة للاسترداد عن مشترياتهم المؤهلة لاسترداد الضريبة خلال فترة تواجدهم في دولة الإمارات.

وكذلك التعرف على الخطوات اللازمة للتمتع بتجربة استرداد سلسة وسريعة، بدءاً من التسوق إلى تقديم طلبات الاسترداد، وصولاً إلى استلام مبالغ الضريبة القابلة للاسترداد التي دفعوها قبل مغادرتهم، ما يُعزز التجربة السياحية المتميزة في الإمارات».

وبلغ عدد المتاجر المسجلة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب المرتبطة بالنظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح أكثر من 13.000 متجر في الدولة.

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