"أبوظبي العالمي" وشركاؤه ينجزون بنجاح أول تجربة تمويل تجاري رقمية في العالم

المصدر: وام

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أنجزت كل من سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي وهيئة تطوير وسائل الإعلام المعلوماتية السنغافورية، والسلطة النقدية في سنغافورة، بالتعاون مع الشركاء التجاريين "بنك دي بي إس" و"بنك الإمارات دبي الوطني" و"ستاندرد تشارترد" بنجاح أول تجربة تمويل تجاري رقمية في العالم.

واستخدمت تجربة التمويل منصة TradeTrust التابعة لهيئة تطوير وسائل الإعلام المعلوماتية السنغافورية لتسهيل نقل السجلات الإلكترونية بين السلطات القضائية التي اعتمدت قانون لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال" النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، حيث تضمن هذه التجربة تنسيق الاعتراف القانوني للمستندات الرقمية مثل سندات الشحن الإلكترونية عبر كلا السلطتين القضائيتين، وتعزيز دعم حركة التجارة العالمية الكبيرة التي تقودها مجموعة الدول الصناعية السبع بشأن اعتماد السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل في العمليات التجارية الدولية.

ويعتمد تمويل التجارة عبر الحدود إلى حد كبير على الورق ويعد عرضة لعمليات الاحتيال، وذلك بسبب التدفق المعقد للمعاملات وتعدد الأطراف المعنية.

وبدورها، قامت هيئة تطوير وسائل الإعلام المعلوماتية السنغافورية بتطوير منصة TradeTrust كإطار عمل قابل للتشغيل البيني يوفر دليلاً على أصالة وأصل وملكية المستندات الرقمية المستخدمة في تمويل التجارة، حيث يتيح ذلك للأطراف والبنوك المتعاملة التحقق من صحة المستندات رقميا حتى عندما تكون على منصات تمويل تجاري مختلفة، ويسمح بتبادل هذه المستندات مع طرف آخر في الوقت الفعلي، ومن شأن ذلك أن يساعد في التخفيف من مخاطر الاحتيال وتقليل التكاليف وتحسين الثقة والكفاءة.

كما يوفر اعتماد القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل ضمن القانون التشريعي ثقة قانونية أكبر وإمكانية التنبؤ التجاري للأطراف في كل من سنغافورة وسوق أبوظبي العالمي، في ما يخص التعرف على الوثائق الإلكترونية والمعاملات الرقمية .. كما سيمهد هذا الطريق لأسلوب أكثر سلاسة للمعاملات الرقمية.

وقد تعاون "بنك دي بي إس" و"بنك الإمارات دبي الوطني" و"ستاندرد تشارترد" بشكل وثيق مع هيئة تطوير وسائل الإعلام المعلوماتية السنغافورية والسلطة النقدية في سنغافورة وسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي في هذا الإصدار التجريبي، وجاء استخدام منصة TradeTrust لهيئة تطوير وسائل الإعلام المعلوماتية السنغافورية للتحقق من صحة ومراجعة ونقل ملكية سندات الشحن الإلكترونية المحاكاة، حيث اكتسبت هذه البنوك الشريكة فهما كبيراً للفوائد المترتبة على استخدام المنصة مثل تقليل التكاليف التشغيلية لاكتشاف الاحتيال والتحقق من المستندات.

وقال إيمانويل جيفاناكيس الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي : يُعد التمويل التجاري عنصراً داعماً لجهود تطوير وإنماء الاقتصاد العالمي، وباعتباره مركزاً مالياً دولياً رائداً، يحرص سوق أبوظبي العالمي على العمل مع السلطات القضائية الأخرى المتوافقة مع قانون لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، لتوفير بنية تحتية تنظيمية وتكنولوجية قوية وفعّالة تُساعد المؤسسات المالية على تلبية احتياجات عملائها من الشركات بشكلٍ أفضل، مبديا تطلعه إلى المزيد من التطوير والتفعيل لسبل تمويل التجارة الرقمية في سوق أبوظبي العالمي وعلى مستوى العالم.

من جانبه قال لو تشوين هونغ الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير وسائل الإعلام المعلوماتية السنغافورية : توضح هذه التجربة مدى القوة التي تمتلكها منصة TradeTrust الرقمية في تسهيل رقمنة عمليات التمويل التجاري، ولقد استكملنا ذلك من خلال توفير اليقين القانوني للسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل مثل سندات الشحن الإلكترونية من خلال القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، ويمكن الآن للشركات الكبيرة والصغيرة المصادقة على وثائق التجارة الرقمية الخاصة بها والتعامل بسلاسة في الاقتصاد الرقمي ومن خلال منصة TradeTrust.

وقال ليونج سينج تشيونج، نائب المدير العام "الأسواق والتنمية" في السلطة النقدية في سنغافرة : بصفتها مركزا تجاريا رئيسيا ومركزا ماليا دوليا في آسيا، تحرص سنغافورة على تسريع رقمنة تمويل التجارة لتعزيز المزيد من الثقة والكفاءة وتوفير التكاليف في تمويل التجارة العالمية والإقليمية، ومن خلال هذه التجربة، نأمل أن نرى اعتمادا أوسع لتمويل التجارة الرقمية في سنغافورة والمنطقة.

جدير بالذكر أن هيئة تطوير وسائل الإعلام المعلوماتية السنغافورية والسلطة النقدية في سنغافورة وسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، مستمران في التعاون وبناء نهج واضح، بهدف تشجيع الأعمال على التخلص التدريجي من المستندات الورقية إلى المستندات الرقمية والتحول إليها باعتبارها الممارسة السائدة لدعم تمويل التجارة، ونتيجة لإتمام التجرية، بات يمكن استخدام الأنظمة المناسبة ومنصات التجارة لشحنات البضائع بين دولة الإمارات وسنغافورة، ويمكن للكيانات التجارية الأخرى المهتمة بتبني منصة TradeTrust التواصل مع هيئة تطوير وسائل الإعلام المعلوماتية السنغافورية أو السلطة النقدية في سنغافورة أو سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي أو أي من الشركاء.

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