رئيس " الطيران المدني" برأس الخيمة: معرض دبي للطيران منصة لعقد الاتفاقيات والصفقات الداعمة لنمو القطاع

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

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أكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني براس الخيمة، أهمية معرض دبي للطيران كمعرض دولي رائد ومنصة لعرض أحدث الطائرات والتقنيات الحديثة للقطاع، وكذلك قبلة رئيسية لمصنعي الطائرات وأحدث أجهزة المطارات، حيث يشارك في هذا المعرض عدد كبير من الشركات ويقوم زيارة المعرض كثير الزوار والشركات من جميع دول العالم.

ويشهد المعرض توقيع الاتفاقيات والصفقات التي لها آثر كبير على نمو هذا القطاع، رغم الظروف التي يمر بها العالم، لكن دبي اثبتت جدارتها في التغلب على الازمة العالمية من خلال تنظيم معرض اكسبو وهذا المعرض، ويعتبر الموقع الجغرافي للمعرض حلقة وصل بين الشرق والغرب لتبادل الخبرات وعقد الصفقات وتوقيع الاتفاقيات.

وأكد القاسمي، أن المعرض يترجم رؤية الدولة في الاستثمار في هذا القطاع والذي ينمو عام بعد عام، ولا شك أن هناك مردود كبير من تنظيم هذا المعرض على قطاع الطيران في المنطقة وهو الاطلاع على أحدث التقنيات الصديقة للبيئة والبصمة الكربونية وخاصة توجه الدولة في التقليل من الانبعاثات الكربونية ويعرض المعرض الكثير للزوار والشركات وأصحاب الاختصاص.

وتشهد فعاليات المعرض، استعراضات العرض الجوي بمشاركة اماراتية قوية في هذا المعرض من مصنعين وشركات، بالإضافة لمشاركة كبيرة من الطائرات العسكرية ووفود عسكرية لعقد صفقات بالمليارات تعقد على ارض معرض دبي للطيران.

وأوضح القاسمي، بالنسبة لقطاع الطيران المدني في راس الخيمة فلا شك ان المعرض منصة لتوقيع اتفاقيات مع شركات الطيران ولقاء أصحاب الاختصاص، حيث سيتم توقيع اتفاقية مع شركة سيركو لإدارة برج المراقبة في مطار رأس الخيمة وسيتم الاعلان عن هذا الاتفاق في المعرض، الإعلان عن توقيع اتفاقية مع شركة ايجس لوضع برنامج توسعة مطار رأس الخيمة، وتوقيع اتفاقية تشغيل طيران الخليج إلى مطار رأس الخيمة، ولقاء مع وزارة الطيران المدني الهندي ومناقشة مشاركة دائرة الطيران المدني برأس الخيمة في معرض الطيران في الهند، واجتماع مع رئيس طيران سبايس جت الهندية ومناقشة تطوير تشغيلهم إلى مطار رأس الخيمة والاطلاع على الخطط للعام القادم، واجتماع مع رييس الطيران الباكستاني وتفعيل عملياتهم في المطار.

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