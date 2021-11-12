تجارة دبي مع إيطاليا تنمو 69 % إلى 15.8 ملياراً في النصف الأول

المصدر: دبي - وام

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استعرضت جمارك دبي في الجلسة الحوارية التي نظمها مجلس الأعمال الإيطالي حول الواردات والصادرات في دول مجلس التعاون الخليجي تطور تجارة دبي مع إيطاليا، وذلك بحضور عدد من الخبراء والمسؤولين المختصين في مجالات الصناعة والتصدير وتمويل الصادرات والخدمات اللوجستية وإصدار شهادات التصدير.

وقال راشد المهيري مدير قسم الإجراءات الجمركية في إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ في عرض توضيحي خلال الجلسة إن تجارة دبي مع إيطاليا ارتفعت قيمتها من 14.68 مليار درهم في العام 2010 لتصل إلى 26.68 مليار درهم في العام 2020 بنمو بلغ 81.7 % خلال الفترة 2010 - 2020 وشهدت تجارة دبي مع إيطاليا في النصف الأول من العام 2021 نمواً بنسبة 68.6 % لتصل قيمتها إلى 15.84 مليار درهم مقابل 9.4 مليارات درهم في النصف الأول من العام 2020، حيث بلغت قيمة الواردات في النصف الأول من العام الحالي 11.33 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الصادرات 3.65 مليارات درهم وقيمة إعادة التصدير 862 مليون درهم.

وأوضح العرض أن تجارة دبي مع إيطاليا في النصف الأول 2021 توزعت إلى التجارة المباشرة بقيمة 12.954 مليار درهم وتجارة المناطق الحرة بقيمة 2.839 مليار درهم وتجارة المستودعات الجمركية بقيمة 46.68 مليون درهم وبلغت قيمة التجارة المنقولة جواً 9.12 مليارات درهم وقيمة التجارة المنقولة بحراً 4.99 مليارات درهم وقيمة التجارة المنقولة براً 1.72 مليار درهم.

وتم عرض المبادرات التي طورتها جمارك دبي في مجال التجارة الإلكترونية، حيث أطلقت الدائرة منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود لدعم الدور العالمي لدبي في التجارة الدولية، كما تضمن العرض التسهيلات التي تقدمها جمارك دبي لشركات المناطق الحرة، بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة للتجار من خلال الخدمات الذكية التي تستكمل التحول بالكامل إلى مرحلة المعاملات اللاورقية.

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