«أدنيك» تتعهد بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) تعهدها بالالتزام باستضافة وتنظيم فعاليات حيادية الكربون، وذلك بموجب خطة طموحة تركز على خفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2050 في فعالياتها، وذلك بما يسهم في رسم ملامح المستقبل الأخضر لقطاع سياحة الأعمال.

ويُعد هذا الالتزام جزءاً من مبادرة عالمية جديدة أطلقها فريق عمل من أبرز الجهات المعنية في القطاع على مستوى العالم، والذي يضم مجموعة من الجهات والهيئات التجارية العالمية المختصة، بما فيها الرابطة العالمية للمعارض، والرابطة الدولية لمراكز المؤتمرات، والرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات، وبالتعاون مع مُمثلين عن أبرز الجهات الفاعلة في قطاع الفعاليات.

ويأتي تعهد «أدنيك» ليضعها بين قائمة أولى الجهات العالمية التي تتعهد بتحقيق الحياد المناخي في الإمارات، حيث يؤكد التزامها دعم جهود التنمية المستدامة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. كما تتصدر جهود الشركة المساعي الداعمة للممارسات الصديقة للبيئة على امتداد سلسلة القيمة.

وقال خليفة القبيسي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض: «تُعد الممارسات العالمية الحالية في مجال تحقيق الحيادية الكربونية مهمةً للغاية، ونحن فخورون بدورنا في دعم المستقبل المستدام لقطاع سياحة الأعمال. ويُمكن لمختلف المؤسسات أن تسير على خطى قيادتنا الرشيدة التي وضعت قضية العمل المناخي على رأس قائمة أولوياتها. ونتطلع من خلال تعهدنا بتحقيق الحياد المناخي إلى إحداث التغيير المُجدي على امتداد سلسلة القيمة الخاصة بقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض».

ويأتي تعهد أدنيك بالحياد المناخي على شكل سلسلة من الخطط الاستراتيجية. وتشمل هذه الخطط تحديد التدابير والأولويات الضرورية للحد من الانبعاثات، مثل إدارة الطاقة والحفاظ على المياه وإدارة المواد والحد من هدر الأغذية والمشروبات ومبادرات التدبير المنزلي والشراء المستدام وإدارة الأطراف المعنية وتفاعل الموظفين، ووضع الأهداف وفقاً لذلك. كما تعتزم أدنيك معالجة مسألة الانبعاثات المتبقية.

والتي تم تخفيضها سابقاً من خلال شراء الحلول الموثوقة لتعويض الكربون، بينما تدرس إمكانية التحول نحو الممارسات التي من شأنها تحقيق الحيادية الكربونية. وتُخصص الشركة جزءاً من مواردها لتطوير خارطة طريق جماعية للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع الفعاليات، فضلاً عن التعاون مع الشركاء والموردين والعملاء لإحداث التغيير المطلوب على امتداد سلسلة القيمة. وتعتزم أدنيك مشاركة أفضل الممارسات في هذا المجال مع القطاع بأكمله للمساعدة في إحداث أكبر أثر ممكن لمبادراتها الخضراء.

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