عرض أحدث ابتكارات قطاع الطاقة في «أديبك 2021»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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يشهد معرض ومؤتمر أديبك 2021، الحدث الأكبر من نوعه في العالم لقطاع الطاقة، والذي يستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2021، عرض محفظة واسعة من التقنيات والابتكارات والحلول المصممة لمساعدة الشركات العاملة في قطاع الطاقة على تحسين إنتاجها، وزيادة كفاءة عملياتها وجعلها أكثر استدامة.

وتأتي الرقمنة والاستدامة في صميم مشاركة شنايدر إلكتريك، المتخصصة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، خلال المعرض. وتقدم الشركة على منصتها في المعرض مجموعة من الحلول من «AVEVA» و«L&T» و«ProLeiT» و«ETAP». كما يشهد مؤتمر أديبك مشاركة أستريد بوبارت لافارج رئيس القطاع العالمي لصناعة النفط والغاز والبتروكيماويات في شركة شنايدر إلكتريك، والذي سيتحدث حول العديد من المفاهيم المهمة مثل صناعات المستقبل، وكيف يمكن لتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة أن تؤثر إيجاباً ليس فقط على تحسين الأداء، ولكن أيضاً على ربحية المصانع وخفض انبعاثات الكربون.

ولأول مرة تعرض شنايدر إلكتريك خلال الحدث حل الروبوت الرباعي «ANYmal» والذي صممته شركة «ANYbotics» للعمل بشكل ذاتي في البيئات الصناعية، حيث يمكن استخدام هذا الروبوت من جانب شركات الطاقة لتلبية متطلبات عدد من التطبيقات، وذلك بفضل المعدات الحسية المختلفة التي يحملها، بما في ذلك الكاميرات البصرية والحرارية والميكروفونات وأجهزة استشعار الكشف عن الغازات والإضاءة النشطة.

وسيناقش المسؤولون التنفيذيون في شركة شنايدر إلكتريك خلال المؤتمر أيضاً تفاصيل الدراسة التي أعدتها شركة شنايدر إلكتريك بالشراكة مع كل من شركتي McDermott وIO Consulting بعنوان «نحو الحياد الكربوني -»، والتي تشير إلى أنه بمقابل زيادة الحد الأدنى من إجمالي الإنفاق بنسبة 2%، يمكن خفض الانبعاثات التشغيلية لمشغلي النفط والغاز بنسبة كبيرة تبلغ 76%، مع انخفاض انبعاثات الكربون المضمنة بنسبة 17%.

«إيه.بي.بي»

من جانبها، تستعرض شركة «إيه.بي.بي» حلولها المصممة لمساعدة قطاع النفط والغاز على تحقيق التميز التشغيلي خلال «أديبك 2021». وستُقدم «إيه بي بي» كيفية إسهام أحدث ابتكاراتها، مثل حلول المفاتيح «نيوغير» و«برايمغير»، في تعزيز كفاءة الإنتاج مع الحدّ من المخاطر وخفض الأثر البيئي في الوقت نفسه. وقال خالد مندري، المدير العالمي لحلول التسويق وتوزيع المبيعات في الشركة:

«تثبت «إيه بي بي» بصفتها شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية والأتمتة والكهرباء كيفية مساهمة تقنياتها في تعزيز إنتاجية قطاع النفط والغاز وضمان أعلى معايير السلامة فيه.. نؤكد التزامنا بمساعدة شركات الطاقة على تحقيق المزيد من الاستدامة والأمان في أعمالها، ونعتقد أنّ معرض «أديبك» يُعدّ منبراً أساسياً لإجراء مثل هذه الحوارات».

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