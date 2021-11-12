إقبال كبير على معرض «التخييم والمغامرات» في إكسبو الذيد

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تشهد أروقة معرض «التخييم والمغامرات 2021»، الذي ينظمه مركز إكسبو الذيد بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبإشراف من مركز إكسبو الشارقة، إقبالاً كبيراً من المتسوقين والزوار من مختلف إمارات الدولة للاستفادة من العروض المتميزة على أحدث تقنيات ومستلزمات التخييم وإكسسواراتها ومنتجات رحلات السفاري والرياضات البرية والبحرية ومعدات ولوازم الصيد.

ويمنح المعرض مع اعتدال الطقس وبداية موسم التخييم فرصة مثالية لهواة البر والتخييم لاقتناء كافة احتياجات رحلات السفاري والصيد البري والبحري، ولا سيما في ظل تنوع المنتجات التي تقدمها أكثر من 25 عارضاً والعديد من العلامات التجارية المتخصصة في مجال التخييم ورحلات السفاري إلى جانب عدد من الشركات المتخصصة بأجهزة الأمان والسلامة المتطلبة في التخييم، بالإضافة إلى القطاعات العاملة في وسائل النقل الخاصة بالرحلات من دراجات نارية ورباعية الدفع.

وتضمن الحدث عرضاً لتشكيلة واسعة من أحدث تقنيات ومستلزمات التخييم وإكسسواراتها ومنتجات رحلات السفاري، وسط أسعار تنافسية وتخفيضات جاذبة، إلى جانب توفيره عدداً من خدمات رحلات التخييم التي تستهوي الشباب الإماراتي من خلال عدد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

ويحرص المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 13 نوفمبر على توفير الجديد في عالم الرحلات والسفاري، حيث يضم بين جنباته منتجات متنوعة وابتكارات فريدة في مجال التخييم والرحلات من ضمنها خيم ذات مواصفات خاصة، وخيم حمام اتوماتيكية، وأحدث تقنيات الأفران والمواقد التي تلبي حاجة المستهلك وتضمن الأمن والسلامة.

تقنيات

ويقدم معرض «التخييم والمغامرات» عرضاً لأحدث التقنيات المستخدمة في الغوص البحري، ومستلزمات الصيد والرماية ومعدات التصوير والكاميرات، وأجهزة الإنارة الليلية كالمصابيح، إضافة إلى مناظير الرؤية النهارية والليلية، كما تشهد منصات وأجنحة المعرض عرضاً لأهم وأشهر الماركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة الدراجات النارية والرباعية الدفع.

ويتميز الحدث بعرض لمنتجات تقليدية كالخيم وبيوت الشعر والمقتنيات التراثية الملازمة للرحلات، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الصناعات التقليدية التي تقدمها الشركات المحلية من مخيمات ومختلف أنواع المفروشات والأواني المخصصة للطبخ والقهوة وعدة الشواء، إلى جانب منتجات رياضة الصقارة والصناعات التقليدية. ويستمر المعرض في استقبال زواره يومياً من الساعة 2 ظهراً إلى 10 مساءً، عدا اليوم الجمعة من 3 ظهراً إلى 10 مساءً.

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