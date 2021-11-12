اتفاقية بين «وصل» و«ماريوت» لافتتاح دبليو دبي - شاطئ الميناء السياحي

المصدر: (دبي ـ البيان)

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أعلنت ماريوت الدولية توقيع اتفاقية مع وصل للضيافة والترفيه، التابعة لمجموعة وصل لإدارة الأصول، لافتتاح فندق من علامة دبليو العالمية على ساحل شاطئ الجميرا في دبي.

وسيفتتح فندق دبليو دبي - شاطئ الميناء السياحي أبوابه عام 2022، ليشكّل إضافةً مهمة إلى مشهد الوجهات الفاخرة في دبي التي تتسم بأجوائها العالمية المتميزة.

وقال هشام القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول: يسرنا توقيع هذه الاتفاقية لافتتاح فندق دبليو دبي - شاطئ الميناء السياحي في مجمع الميناء السياحي الشهير في دبي مارينا. والفندق الجديد إضافةً مهمة إلى قطاع الضيافة في دبي، إذ يحمل علامة ماريوت العالمية التي تولت مجموعة وصل افتتاح عدد من فنادقها في الإمارة. ونتطلع أيضاً إلى افتتاح المزيد من الفنادق لترسيخ مكانة الشركة الرائدة بقطاع الضيافة في دبي.

وقالت كانديس دي كروز، نائب رئيس إدارة وتسويق العلامات الفاخرة لدى ماريوت الدولية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: تشهد دبي طلباً متزايداً على علامات أسلوب الحياة الفاخرة، إذ تجمع الإمارة بين الطابع الثقافي والحياة سريعة الوتيرة، ما يجعلها الوجهة المثالية لعلامة دبليو للفنادق. ويتميز فندق دبليو دبي - شاطئ الميناء السياحي بتصميم مميز مع خدمات وات إيفر/‏ وين إيفر التي تليق بالوجهة العصرية.

ويتميز الفندق بموقع قريب من أهم وجهات دبي الترفيهية مثل دبي مارينا وممشى جميرا بيتش ريزيدنس. ويتألف من 31 طابقاً مع 318 غرفة، بما فيها 26 جناحاً وجناح رئاسي مميز. وستوفر ردهة الفندق، دبليو لاونج، مساحةً حيوية بلمسة شرق أوسطية يجتمع فيها الضيوف لقضاء أوقات ممتعة مع تشكيلة من المشروبات المنعشة والمقبلات الخفيفة. ومن المخطط أن يقدم الفندق وجهةً جديدة قرب المسبح لمشاهدة غروب الشمس على شاطئ الميناء السياحي، إضافةً إلى موقع مميز في الطابق 31 مع إطلالة على جزيرة نخلة جميرا.

ويقدم الفندق منتجع «بار-بي»، الذي من المقرر أن يضم صالون تجميل وثلاث غرف علاجية توفر خدمات الصحة والعافية وفق فلسفة علامة «فيول» الخاصة بعلامة دبليو. ويمكن لمحبي الرياضة اختبار تجربة اللياقة البريطانية ون ريبِل لأول مرة في الإمارات ضمن مركز فيت للياقة البدنية الذي يشغل طابقين في الفندق بمساحة 2500 متر مربع.

وقال سانديب واليا، الرئيس التنفيذي لشؤون عمليات ماريوت الدولية في الشرق الأوسط: يسعدنا تعزيز علاقتنا مع مجموعة وصل من خلال افتتاح فندق دبليو دبي - شاطئ الميناء السياحي في واحدة من أهم الوجهات الترفيهية في دبي. ويؤكد الفندق الجديد التزامنا بإثراء محفظة الوجهات الفاخرة في الشرق الأوسط، ويُعد دليلاً على زيادة الطلب على فنادق علامة دبليو في المنطقة. وتدير ماريوت الدولية 6 فنادق ووجهات إقامة تحت علامة دبليو للفنادق في الشرق الأوسط، وسيكون الفندق الجديد ثاني وجهات العلامة بدبي.

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