مجلس إدارة «أركان» ينتخب رئيساً ونائباً

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقب استكمال صفقة توحيد الأعمال الاستراتيجية بين «أركان» و«حديد الإمارات»، مشكلتين أكبر شركة متكاملة لصناعة الحديد الصلب ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات، انتخب مجلس إدارة شركة أركان لمواد البناء «أركان» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال اجتماعه أمس رئيساً جديداً للمجلس ونائباً له وعيَّن رئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة، وذلك بعد أن انتخبت الجمعية العمومية للشركة مجلس إدارة جديداً خلال اجتماعها 4 الجاري.

وخلال الاجتماع انتخب مجلس إدارة الشركة حمد عبدالله محمد الشرفاء الحمادي رئيساً له والمهندس جمال سالم عبيد الظاهري نائباً للرئيس، بينما تم تعيين المهندس سعيد غمران سعيد سالم الرميثي رئيساً تنفيذياً للمجموعة وعضواً في مجلس إدارتها.

وقال حمد الحمادي: «يسعدني ويشرفني قيادة شركة أركان خلال المرحلة التالية من مسيرة نموها بدعم من نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي للمجموعة والأخوة والأخوات الأفاضل أعضاء مجلس الإدارة المنتخب حديثاً. لقد تشكل عن صفقة توحيد الأعمال الاستراتيجية بين رائدتي سوقيهما، أركان وحديد الإمارات، أكبر شركة وطنية مدرجة عاملة في قطاع تصنيع الحديد الصلب ومواد البناء والتشييد، مما يوسع محفظة منتجات أركان ويعزز مكانتها وقدرتها على الاستفادة من فرص النمو الجديدة. وباعتبارنا شركة صناعية وطنية بامتياز، نتطلع إلى مواصلة دورنا الريادي في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة وتوسيع حضورنا إقليمياً وعالمياً».

وقال المهندس سعيد الرميثي: «بعد إتمام صفقة توحيد الأعمال، تتمتع المجموعة الموحدة بميزانية عمومية أقوى وقدرات تشغيلية أوسع، مما سيدعم نمو مبيعاتنا وتنويع محفظة منتجاتنا بشكل كبير. وتقف الشركة اليوم على أعتاب مستقبل واعد مستفيدة من إمكاناتها القوية التي تتيح لها خلق فرص تجارية جديدة والتوسع وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.

لا شك في أن أمامنا مسؤوليات كبيرة، وخصوصاً مع دخولنا المرحلة التالية من توحيد الأعمال بتحقيق التكامل بين شركتين صناعيتين رائدتين في أبوظبي ومن ثم ترسيخ مكانة أركان لتصبح بوابة رئيسية لاستقطاب استثمارات أوسع إلى واحد من أهم القطاعات في المنطقة، متطلعين إلى أن نكون مساهماً فاعلاً في تحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية الطموحة لدولة الإمارات، مشروع 300 مليار».

وكانت «أركان» قد أعلنت 4 أكتوبر الماضي إتمام كل الجوانب القانونية لصفقة توحيد أعمالها مع «حديد الإمارات» بعد حصولها على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.

وبموجب البنود الأساسية للصفقة، أصدرت «أركان» لصالح «صناعات» سندات قابلة للتحويل، تم تحويلها إلى 5,1 مليارات سهم عادي في «أركان». وتعزز الصفقة من تنوع مصادر إيرادات المجموعة الموحدة، وتتيح للمستثمرين ولأول مرة في تاريخ أسواق المال الإماراتية، تداول أسهم شركة متخصصة بصناعة الحديد الصلب في الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز