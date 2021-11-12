7.1 مليارات درهم تصرفات عقارات دبـي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع، 7.1 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1447 مبايعة بقيمة 4.02 مليارات درهم، منها 172 مبايعة للأراضي بقيمة 1.43 مليار درهم، و1275 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.59 مليار.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 233 مليون درهم، في منطقة معيصم الأول، تليها مبايعة بقيمة 140 مليون درهم في المنطقة نفسها، ومبايعة بقيمة 135 مليون درهم، في منطقة زعبيل الثانية.

وتصدرت الحبية الرابعة، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 169 مليون درهم، وتلتها منطقة وادي الصفا 5، بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 125 مليون درهم، والثالثة اليفرة 3، بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 18 مليوناً.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 55 مليون درهم، بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، ومبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت الخليج التجاري، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 175 مبايعة بقيمة 211 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي، بتسجيلها 159 مبايعة بقيمة 457 مليون درهم، والثالثة البرشاء جنوب الرابعة، بتسجيلها 95 مبايعة بقيمة 63 مليوناً.

وسجلت الرهونات 2.87 مليار درهم، منها 85 رهن أراضٍ بقيمة 847.31 مليون درهم، و285 رهن فلل وشقق بقيمة 2.03 مليار درهم، أهمها بمنطقة اليلايس 2، بقيمة 775 مليون درهم، ورهن في منطقة البرشاء الأولى، بقيمة 331 مليون درهم. وتم تسجيل 147 هبة بقيمة 215.3 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة، بقيمة 27 مليون درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة، بقيمة 24 مليوناً.

تصرفات الخميس

وبالنسبة لتصرفات الخميس، فقد بلغت 2.1 مليار درهم، حيث تم تسجيل 247 مبايعة بقيمة 838.62 مليون درهم، منها 35 مبايعة للأراضي بقيمة 366.06 مليون درهم، و212 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 472.56 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 233 مليون درهم، في منطقة معيصم الأول، تليها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم، بمنطقة المنارة. وتصدرت وادي الصفا 5، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم، بمنطقة جزيرة 2، كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم، في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت الخليج التجاري، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 31 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي، بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم، والثالثة الخيران الأولى، بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 52 مليوناً.

وسجلت الرهونات 1.27 مليار درهم، منها 14 رهن أراضٍ بقيمة 372.03 مليون درهم، و58 رهن فلل وشقق بقيمة 896.5 مليون درهم، أهمها بمنطقة اليلايس 2، بقيمة 772 مليون درهم، ورهن بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة، بقيمة 309 ملايين درهم. وتم تسجيل 23 هبة بقيمة 51.2 مليون درهم، أهمها بمنطقة جميرا الثالثة بقيمة 13 مليون درهم، وأخرى في منطقة وادي الصفا 7 بقيمة 8 ملايين.

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