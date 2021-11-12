تفعيل اندماج «إعمار» و«مولز» 21 نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوضحت شركة «إعمار العقارية»، أنه لا يوجد أي اعتراضات على عملية الاندماج بينها وبين شركة إعمار مولز، مشيرةً إلى استيفاء كافة شروط عملية الاندماج.

وأكدت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي، بأن تفعيل الاندماج، وزيادة رأسمال شركة «إعمار العقارية»، سيكون بنهاية يوم 21 نوفمبر 2021.

وفي إفصاح آخر، أكدت «إعمار مولز»، أن تاريخ آخر يوم تداول لاستحقاق استبدال الأسهم 15 نوفمبر 2021، وتاريخ الاستبعاد وتاريخ وقف التداول على أسهم «إعمار مولز»، ابتداء من 16 نوفمبر 2021، وتاريخ تفعيل الاندماج لتفعيل استبدال أسهم «إعمار مولز» وشطب إدراجها من سوق دبي المالي، من نهاية جلسة التداول 21 نوفمبر 2021.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز