57.5 ملياراً مكاسب الأسهم تفاؤلاً بأرباح الشركات والمحفزات الحكومية

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

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عززت الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع الماضي، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 57.5 مليار درهم مدعومة بحالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات، منذ الإعلان عن جملة قرارات حكومية شملت إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي.

إضافة إلى تدشين أبوظبي سوقاً للمشتقات المالية، فضلاً عن توالي إعلانات الشركات المدرجة عن أرباح فاقت التوقعات في مؤشر على تعافيها من تداعيات «كوفيد 19».

وصعد سوق دبي1.07% أو ما يعادل 33.3 نقطة خلال الأسبوع الماضي، مواصلاً مكاسبه للأسبوع الخامس على التوالي ليقفز من مستوى 3110.02 نقاط، مغلقاً عند 3140.98 نقطة، محققاً بذلك أعلى مستوياته منذ أبريل 2018، مدفوعاً بمكاسب المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والاستثمار والعقار والتأمين.

وارتفع سوق أبوظبي 3.37% أو ما يوازي 270.7 نقطة ليرتفع من مستوى 8015.79 نقطة، مغلقاً عند 8285.6 نقطة وهو أعلى مستوى في تاريخ السوق، ليواصل مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي بدعم أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة.

واستمر سهم «سوق دبي المالي» في مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي، حيث صعد هذا الأسبوع بنسبة 22.6% مقابل مكاسب قاربت 56% في الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 1.95 درهم.

وعلى صعيد الأسهم القيادية والدفاعية، ارتفع «دبي الإسلامي» 1.13% و«الإمارات دبي الوطني» 1.42%، و«إعمار العقارية» 1.26% و«إعمار للتطوير» 3.37% و«إعمار مولز» 3% و«داماك» 1.4% وفى أبوظبي صعد «أبوظبي الأول» 4.14% و«أبوظبي التجاري» 1.1% و«أبوظبي الإسلامي» 3%، و«العالمية القابضة» 4.77% و«ألفا ظبي» 2.81% و«إشراق» 1.64%، و«اتصالات» 4.04%، و«أدنوك للحفر» 10.33% و«دانة غاز» 5.5% و«طاقة» 4.92%.

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