4 أعضاء جدد بمجلس إدارة «الاتحاد العقارية» 9 ديسمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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تعقد شركة «الاتحاد العقارية» اجتماع الجمعية العمومية الخميس 9 ديسمبر المقبل، لانتخاب 4 أعضاء جدد لملء المراكز الشاغرة في مجلس الإدارة.

وأوضحت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي، أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء 14 ديسمبر المقبل.

وكانت الجمعية العمومية للشركة قد قررت خلال اجتماعها، الثلاثاء الماضي، عدم الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن عام 2020، وكذلك عدم المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

ورفضت «العمومية» عزل أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: درويش عبدالله الكتبي، محمد فردان الفردان، عبد الوهاب الحلبي، مقابل الموافقة على عزل أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: فتحي بن قريرة، خليفة حسن الحمادي، ضاحي يوسف المنصوري، كلار جورج.

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