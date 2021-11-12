حلول من «إيرباص» للاتصالات الهجينة للمطارات الذكية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت سكيور لاند كوميونيكيشنر لدى إيرباص مشاركتها في معرض «دبي للطيران 2021»، حيث تعرض محفظتها المتكاملة من حلول الاتصالات والتعاون الهجينة الحديثة المخصصة للمطارات الذكية.

وخلال المعرض، ستنظم إيرباص في جناحها عرضاً حياً لتاكتيلون آغنت Tactilon Agnet، وهو حل تعاون قائم على السحابة، لتسليط الضوء على ميزات آغنت وكيف يمكنها دعم العمل الجماعي بين موظفي المطار وأفراد الأمن بطريقة ذكية.

ويقدم تاكتيلون آغنت أفضل الحلول التي تجمع بين تقنيتي «تيترا» Tetra والنطاق العريض Broadband، حيث تم تزويده بتكنولوجيا الاتصال «اضغط لتتحدث» Push-to-Talk والتشفير من طرف إلى طرف وبأحدث الميزات لتحسين جودة الاتصال وزيادة الكفاءة التشغيلية في مجال السلامة العامة. ويمكن للمستخدمين التحدث بأمان وإرسال رسائل الوسائط المتعددة وتبادل الفيديو المباشر مع فرقهم بنقرة واحدة.

وبصرف النظر عن إمكانيات الاتصالات الصوتية والمراسلات الفورية واتصالات الفيديو، فإن تطبيق آغنت مجهز أيضاً بخدمات مكالمات الطوارئ وتتبع الموقع في الوقت الفعلي لتعزيز التنسيق بين الموظفين وتوفير وقت استجابة أسرع. ويعتبر تاكتيلون آغنت حل تعاون حديثاً وسهل الاستخدام ومرناً وقابلاً للتطوير وفعالاً للتواصل الجماعي.

ومن خلال طرح هذا الحل، يمكن للمطارات تخفيض تكاليف التشغيل وإدارة الرحلات بشكل أكثر فعالية وتحسين الأمن - وهي أمور ضرورية لتشغيل وإدارة المطارات الذكية.

وقال سليم بوري، الرئيس الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في سكيور لاند كوميونيكيشنز لدى إيرباص: يعتبر الإشراف الفعال على مختلف جوانب العمليات في مرافق المطار أمراً حاسماً لتحسين العمليات وتقليل الوقت المستغرق للطائرات وزيادة رضا العملاء.

يحتاج جميع الموظفين إلى التأكد من أن الأنظمة في مكانها الصحيح وتعمل بسلاسة لرعاية المسافرين وشركات الطيران وأمن المطار ومناطق تسجيل الوصول ومناولة الأمتعة ومراقبة الجوازات والبوابات والمناولات الأرضية وغيرها الكثير.

ولذلك، تلعب أدوات التعاون من إيرباص، ومن ضمنها تاكتيلون آغنت، دوراً محورياً في ضمان عملية التواصل والتعاون بين الموظفين من دون انقطاع وبطريقة سريعة وآمنة، وهذا ما تقدمه إيرباص من حلول للمطارات الذكية، والذي سنسلط الضوء عليها في معرض دبي للطيران.

وتلعب إيرباص دوراً فعالاً في صناعة الطيران في الإمارات من خلال تقديمها التقنيات التعاونية والاتصالات الخاصة بالمهام الطارئة لأكثر من عقد من الزمن، وتشمل قائمة عملائها في الدولة مطارات دبي، وأبوظبي والشارقة.

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