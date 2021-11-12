«سيتي سكيب» يختتم أعماله ويطلق فرص نمو عقاري مستدام

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

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اختتمت أمس بمركز دبي للمعارض في «إكسبو 2020 دبي»، فعاليات معرض «سيتي سكيب جلوبال 2021»، بأيامه الخمسة التي ضمت قمة ناقشت قضايا القطاع العقاري على مدى يومين تلاها المعرض على مدى 3 أيام، ليرسم حاضر ومستقبل القطاع العقاري المحلي والعالمي ويطلق العديد من الفرص لتحقيق نمو عقاري مستدام في دبي والعالم.

وقال كريس سبيلر، مدير مجموعة «سيتي سكيب» لدى «إنفورما ماركتس» المنظمة للحدث، فخورون بنجاح «سيتي سكيب جلوبال» لهذا العام، وقد كان واضحاً أن «إكسبو 2020 دبي» شكل وقوداً متجدداً لنمو عقاري طويل الأمد في السوق العقاري، وأوضح في تصريحات لـ«البيان» أن الحدث شهد أيضاً التزاماً عالياً بشروط لسلامة وراعى الإجراءات المتبعة على أكمل وجه حماية لصحة العراضين والزوار، مذّكراً بأن تعامل الإمارات الفوري والفاعل مع تحديات الجائحة وحرفيتها الفريدة في تطويق آثارها، أظهر مرونة سوق الأعمال في الدولة وزاد من ثقة المستثمرين الدوليين.

موضحاً أن دبي تتمتع بموهبة قل نظيرها على مستوى العالم، لجهة مقدرتها على انتزاع الفرص من قلب تحديات التطورات الإقليمية والعالمية، وبتقريب العدسة على مجريات السوق، يظهر أن الأحداث تتسارع، وأبرزها ضغوط المعروض على أسعار البيع، وتنوع العروض، وتمتع طرق سداد ثمن العقار بمرونة كبيرة.

نخبة

ضم المعرض نخبة لامعة من أبرز شركات التطوير العقاري، ووفر منصة استراتيجية لمطوري العقارات المحليين والدوليين لعرض مشاريع سوق العقارات المحلية والإقليمية والدولية لجمهور من المستثمرين والمشترين المحتلمين بوصفه أكثر الأحداث العقارية المعروفة في العالم. وشهد المعرض لأول مرة تجربة عرض جديدة كلياً تدعى ركن التصميم، المنصة الجديدة المتخصصة بالتصميم الداخلي والهندسة المعمارية على الصعيدين المحلي والعالمي.

شراكات

يُعد «سيتي سكيب جلوبال» واحداً من أهم المعارض التي يتطلع المطور العقاري والمستثمر لانعقاده سنوياً، ولا سيما أنه يتيح اللقاء المباشر بين طرفي التعاقد العقاري ويفتح الباب أمام انعقاد شراكات نوعية بين الشركات العاملة في مختلف الأنشطة العقارية هذا غير ما يوفره من فرص استثمارية نوعية للراغبين في التملك الحر.

ولم تدخر الشركات العقارية المحلية والعربية والأجنبية المشاركة جهداً إلا وبذلته في سبيل إبراز تميزها وتفوق عروضها وسعيها لاستثمار «سيتي سكيب 2021» والحدث العالمي «إكسبو» في الترويج لمشروعاتها.

ولم تدخر الشركات العقارية المحلية والعربية والأجنبية المشاركة، جهداً إلا وبذلته في سبيل إبراز تميزها وتفوق عروضها وسعيها لاستثمار «سيتي سكيب 2021» والحدث العالمي «إكسبو» في الترويج لمشروعاتها.

قمم افتراضية

استضافت النسخة 21 من الحدث العقاري سلسلة من قمم المستثمرين الافتراضية والندوات الإلكترونية، وفعاليات التعارف الرقمية، في توجه جديد ينقل عقارات دبي إلى عالم الفضاء الإلكتروني. وجمعت القمة أبرز المهندسين والمصممين المعماريين لمناقشة أهم المواضيع في القطاع مثل تكنولوجيا العقارات والتوجهات المستقبلية في مجال التصميم والمدن الذكية.

حضر قمة «سيتي سكيب» عدد من المسؤولين ونخبة من الخبراء ورؤساء شركات تطوير عقاري واستشارات هندسية من مختلف الأنشطة المرتبطة بصناعة التطوير العقاري.

وكان لافتاً توجه قمة المستثمرين الافتراضية في «سيتي سكيب» لهذا العام إلى مستثمرين من مختلف الجنسيات، بهدف تعريفهم بالفرص الاستثمارية التي يقدمها القطاع العقاري، فضلاً عن تقديم التوجيهات حول مختلف اللوائح التنظيمية المعنية بالاستثمار العقاري في سائر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

وركز المعرض بشكل رئيسي على إعادة تصميم مساحات المعيشة لتلبية احتياجات المستهلكين المتعددة، لا سيما مع زيادة الاهتمام بأسلوب العمل من المنزل، إذ يتعيّن على المصممين اليوم تقديم نماذج لمنازل بمساحات رحبة تتيح لأفراد العائلة أداء مهام متعددة بطريقة عملية وفعالة، مما يُبرز الحاجة لمثل هذه المنصة.

كما أبرز المعرض الدور الذي تلعبه المفاهيم العقارية الجديدة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها الإمارات والسعودية وعُمان ومصر والبحرين. وتشمل الأهداف الأساسية التي سعى المعرض لتحقيقها إلى توجيه أعلى مستويات القيادة الفكرية في القطاع لتحديد الخطوات الواجب اتخاذها لدفعه قُدماً نحو التعافي.

الفئة المتوسطة

ركز المعرض أيضاً على إبراز توجهات شركات التطوير العقاري بقوة أكثر من أي وقت مضى لتلبية احتياجات شريحة الفئة المتوسطة وسط توجه لافت للبنوك لتوفير القروض اللازمة لإتمام عمليات شراء واسعة للعقارات قيد الإنجاز أو المكتملة، وهو ما أظهرته البيانات الأخيرة الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في تقريرها السنوي.

جرعة تحفيز

ويشهد سوق دبي العقاري تسارعاً في إيقاعه، وتصاعداً في مؤشرات نمو مبيعات الشركات العقارية، وازدهاراً في نشاط الوساطة العقارية، على خلفية تزايد الإقبال العالمي على الاستثمار في العقارات السكنية والتجارية في المدينة.

ومنح معرض سيتي سكيب غلوبال، في «إكسبو 2020 دبي»، السوق العقاري جرعة تحفيز أخرى، لا سيما من خلال إتاحته الفرص للمستثمرين الراغبين بالتملك الحر، للاطلاع على أحدث العروض التي تنطوي على تنافس نوعي في الأسعار، ومرونة السداد.

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