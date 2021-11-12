أحمد بن سعيد: «دبي للطيران» يرسخ مكانته واحداً من أهم الأحداث بتقويم صناعة الطيران والفضاء

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: رسّخ معرض دبي للطيران مكانته كواحد من أهم الأحداث على تقويم صناعة الطيران والفضاء. وستتركز أنظار العالم على دبي هذا العام مع مضي الصناعة قدماً على درب الانتعاش والعودة الفعلية للاعبين الرئيسيين لإبرام شراكات جديدة والمشاركة في حوار استراتيجي.

وسيُنظر إلى هذا الحدث باعتباره رائداً لوتيرة التعافي وميداناً لعرض أحدث التقنيات التي ستقود تقدم الصناعة في المستقبل. وسوف تمهد طيران الإمارات درب التعافي بعرض أحدث منتجاتها وخدماتها، إلى جانب شركائها في مختلف أنشطة المعرض.

وتنطلق الدورة السابعة عشرة من معرض دبي للطيران خلال الفترة 14 - 18 نوفمبر الحالي بمطار آل مكتوم الدولي.

وتعرض طيران الإمارات إحدى طائراتها الإيرباص A380 بتقسيم الدرجات الأربع في معرض دبي للطيران 2021. وتحتوي الطائرة على مقصورة الدرجة السياحية الممتازة التي أطلقتها الناقلة مؤخراً، بالإضافة إلى التصاميم الداخلية المحدثة والمحسّنة في جميع المقصورات على أحدث طائراتها العملاقة.

ودأبت طائرة الإمارات A380 على استقطاب عشاق الطيران والزوار التجاريين في مختلف المعارض. وتتزين طائرة الإيرباص A380 في معرض دبي للطيران 2021 بكسوة «الإمارات العربية المتحدة 50» احتفالاً باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.

وتوفر مقصورة الدرجة السياحية الممتازة على طائرة الإمارات A380 56 مقعداً بتوزيع 2 - 4 - 2. ويتميز كل مقعد بمساحة رحبة على امتداد 40 بوصة وبعرض 19.5 بوصة، وينحني بمقدار 8 بوصات في وضع مهد مريح مع حيز واسع لمدّ الساقين.

كما أن كل مقعد مغطى بجلد كريمي اللون مضاد للبقع مع تفاصيل مزخرفة وإفريز خشبي مماثل لدرجة رجال الأعمال. وصُمّم كل مقعد لتوفير الراحة والدعم الأمثل مع مسند رأس قابل للتعديل في 6 أوضاع ومسند للساقين وآخر للقدمين.

وأمام كل مقعد شاشة فيديو قياس 13.3 بوصة تعدّ واحدة من الأكبر في فئتها، للاستمتاع بتشكيلة لا تضاهى من الموسيقى والأفلام والبث التلفزيوني الحي والأخبار والمحتويات الأخرى عبر نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية.

كما سيجد العملاء لمسات مدروسة جيداً، بما في ذلك نقاط شحن يمكن الوصول إليها بسهولة في المقعد وطاولة طعام واسعة وطاولة جانبية للمشروبات. وتحتل مقاعد الدرجة السياحية الممتازة الجزء الأمامي من الطابق السفلي للطائرة، مع ثلاثة مراحيض مخصصة لركاب هذه الدرجة.

وتعرض طيران الإمارات أيضاً طائرات التدريب من طرازي Cirrus SR 22 وEmbraer Phenom 100، التي تستخدمها أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين. وسوف يتواجد مدربو الأكاديمية لتقديم شرح عن طائرتي التدريب.

وتعمل الأكاديمية الحديثة، التابعة لطيران الإمارات، على إعداد طيارين ومهرة للمساعدة في تلبية المتطلبات المستقبلية لصناعة الطيران العالمية وهي تتجه نحو التعافي، وقد خرّجت 50 طياراً منذ عام 2020.

وتفتتح طيران الإمارات، كالعادة، العرض الجوي بعد ظهر اليوم الأول من معرض دبي للطيران، وسط تشكيل خاص يتألف من طائرة إيرباص A380 وطائرة بوينج 777 مزينتين بملصق الخمسين وملصق إكسبو 2020 دبي، وطائرات للناقلات الوطنية الأخرى، يليها طائرات فريق «الفرسان» الإماراتي للعروض الجوية.

ويستقبل جناح طيران الإمارات زوار معرض دبي للطيران. ويضم الجناح عدداً من أقسام طيران الإمارات وجناح الدرجة الأولى المغلق بالكامل game-changer على طائرة البوينج 777-300ER ومقعد درجة الأعمال ومقعد الدرجة السياحية الممتازة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز