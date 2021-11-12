بريتلينغ الشريك الرسمي للوقت في المعرض

المصدر: دبي ـ البيان

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تم اعتماد بريتلينغ Breitling الشريك الرسمي للوقت في معرض دبي للطيران 2021. وهذه هي المرة الرابعة التي تدخل فيها بريتلينغ العلامة السويسرية العريقة للساعات الفاخرة، في شراكة مع المعرض، بعدما لاقت شراكاتها السابقة نجاحاً كبيراً في عام 2015، و2017، و2019. ويُعتبر معرض الطيران أحد أضخم الفعاليات في هذا المجال، وأكثرها نجاحاً في العالم.

وبفضل الشراكة الطويلة بين عالم الطيران وبريتلينغ، شاركت بريتلينغ في أهم لحظات تاريخ الطيران حتى أصبحت شراكتها مع معرض دبي للطيران تعاوناً طبيعياً.

وتقوم بريتلينغ بتصنيع حركة ساعاتها في مصانعها الخاصة، ويجري التأكيد على جودة كل ساعة، تماماً كحركة ساعات بريتلينغ كافة، من خلال المصادقة التي تحصل عليها من المعهد السويسري الرسمي لاختبار كرونومتر الساعات (COSC) إثباتاً لصناعتها السويسرية المحترفة. وباعتبارها الشريك الرسمي للوقت، تبدي بريتلينغ تفانيها في توفير الدقة، والحلول المستدامة، والابتكار أثناء الفعالية.

وتضم مجموعة بريتلينغ الخاصة بعالم الطيران ثلاث مجموعات، وتشمل هذه الأخيرة نافيتايمر الأسطورية، وأفنجر بتصميم جديد، وهي مجموعة تتسم بجرأتها ومتانتها تماماً كاسمها الذي يعني «الثائر»، وأفياتر 8 التي تعرض تصميماً معاصراً لأولى ساعات بريتلينغ للطيارين.

وتبرز هذه المجموعات معاً تطور ساعات الطيارين الخاصة بالعلامة التجارية، مثبتةً مرة جديدة أنّها العلامة المصنعة للساعات المرتبطة بمجال الطيران الرائدة في العالم. وصُممت كلّ مجموعة لتكون بمثابة مرافق شخصي يعتمد عليه عشاق المغامرات الجوية لإنجاز أهداف مذهلة واستثنائية.

وقال المدير الإداري لشركة بريتلينغ الشرق الأوسط، عائد عدوان: «تُعد الشراكة مع معرض دبي للطيران تعاوناً طبيعياً بالنسبة إلى بريتلينغ نظراً لتاريخنا الطويل والعريق في تزويد الأجهزة اللازمة لمجال الطيران الذي يتطلب الالتزام بأعلى مستويات الضبط والدقة اللذين يندرجان ضمن مجالات التخصص المعتمدة في شركة بريتلينغ. ويسرّنا التعاون مع المعرض للمرة الرابعة، كما أنّنا نتطلّع إلى عرض أحدث مجموعاتنا خلال الفعالية.

وقال المدير الإداري لشركة تارسوس إف أند إي المنظمة لمعرض دبي للطيران 2021، تيموثي هاوز: «يُعد معرض دبي للطيران فعالية عالمية للطيران والفضاء، وأسهم في تحديد مستقبل هذا المجال منذ إطلاقه عام 1989. ونعتزّ بتعاوننا المستمر مع بريتلينغ على مدار السنوات الأربع الماضية، بحيث أدّت دور الداعم الأساسي للفعالية بشكل خاص، ومجال الطيران بشكل عام».

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