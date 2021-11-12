الحفل الرسمي يستضيف الفرقة الأيرلندية «The Script»

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف الحفل الرسمي لــ «معرض دبي للطيران2021» فرقة الروك الأيرلندية العالمية «The Script»، وذلك احتفاء بنسخة هذا العام من المعرض والتي ستكون الأكبر والأضخم على الإطلاق.

ومن المقرر أن يستقبل معرض دبي للطيران آلاف الزوار المهتمين بصناعة الطيران من جميع أنحاء العالم، حيث يحظى عدد كبير منهم بفرصة حضور أكبر حدث عالمي لأول مرة منذ جائحة الوباء العالمية، وذلك بهدف استعادة التواصل مع مختلف المجتمعات.

وستحيي الفرقة الحفل، الذي يقام على هامش معرض دبي للطيران بتاريخ 17 نوفمبر في منتجع أتلانتس النخلة في دبي ويقتصر حضوره على الأشخاص المدعوين فقط.

وتقدم الفرقة، التي تم تشكيلها في عام 2007 في العاصمة الأيرلندية دبلن، عرضاً غنائياً لستة من أبرز الألبومات الأعلى مبيعاً المصنفة بشهادة الأسطوانة البلاتينية والحاصلة على عدد كبير من الجوائز المرموقة، حيث حصل الألبوم الأخير لها .

والذي صدر بعنوانTales from the Script - Greatest» Hits» على المركز الأول أخيراً، تزامناً مع إعلان الفرقة عن جولتها الغنائية الرائعة التي تنطلق في فبراير 2022 في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا. ومن المتوقع أن يُشكل الحفل الغنائي حدثاً استثنائياً بوجود أكثر من ست مليارات عرض غنائي مباشر وبيع مليوني تذكرة لحضور الحفل.

واشتهر معرض دبي للطيران باستضافة نخبة من أشهر الفنانين الذين قدموا عروضاً مذهلة خلال السنوات السابقة، من ضمنهم جينيفر لوبيز، والسير توم جونز، وديانا روس، وستيفي واندر، وغيرهم الكثير.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي: ستكون نسخة هذا العام من معرض دبي للطيران الحدث الأكبر والأفضل على الإطلاق، حيث نرحب بالضيوف من جميع أنحاء العالم في دبي بعد انتهاء أزمة الوباء العالمية. وباعتباره من أبرز الأحداث التي تلقى استحساناً كبيراً على كل المستويات، سيجسد الحفل الرسمي لمعرض دبي للطيران أبرز الفعاليات الاجتماعية لهذا العام.

ومن خلال استضافة فرقة «The Script» العالمية، نؤكد مجدداً المكانة المرموقة التي يحظى بها المعرض على المستوى المحلي والعالمي، كما نتوجه بالشكر والتقدير إلى كبار الشخصيات من الزوار والشركاء على دعمهم المستمر خلال هذه الفترة الاستثنائية فقد كان عاماً مليئاً بالتحديات، خصوصاً في قطاع الطيران.

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