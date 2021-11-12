جاهزية كاملة لانطلاق «دبي الدولي للطيران 2021»

المصدر: دبي- وام- البيان

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اكتملت الاستعدادات لانطلاق معرض دبي الدولي للطيران 2021، الذي يقام خلال الفترة من 14 ولغاية 18 نوفمبر الجاري، بمطار آل مكتوم الدولي، في ظل جاهزية كاملة لتوفير الراحة التامة للعارضين والزوار وضيوف المعرض، الذين وفدوا من أنحاء العالم. وتفقّد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع سير العمل، واطمأن على التسهيلات اللوجستية التي وفرتها الجهات المعنية في دولة الإمارات عامة ودبي خاصة.

واستمع خلال جولته التفقدية في القاعة الرئيسة والفضاء الخارجي للمعرض، إلى شرح قدمه اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة للمعرض، حول الإجراءات والتجهيزات لتوفير أقصى درجات الراحة والأمن والأمان لجميع العارضين والزوار والوفود الرسمية.

وأعرب معالي أحمد البواردي، عن ارتياحه للاستعدادات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة المنظمة للمعرض، مشيداً بجهود كافة الجهات المنظمة والداعمة، التي تهدف إلى تميز وتفرد معرض دبي للطيران 2021، في دورته الاستثنائية، والذي يتزامن مع «معرض إكسبو 2020 دبي»، والاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة في عامها الخمسين، ونجاحها في التغلب على «كوفيد 19».

ومضيّها نحو تحقيق التعافي الكامل في قطاع الطيران، ليكون في صدارة المعارض العالمية من كافة الجوانب، التنظيمية والتكنولوجية والأمنية. وأكد أن العمل ضمن الفريق الواحد، هو ما يضمن استمرارية النجاح المتميز للمعرض، متطلعاً إلى تحقيق نجاح أكبر في هذه السنة، من حيث عدد الزوار والمشاركين من مختلف دول العالم.

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