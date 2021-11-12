فرصة مشاهدة العروض الجوية من منصة «سكاي فيو»

المصدر: (دبي- البيان)

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كشف معرض دبي للطيران 2021، عن استعداده لاستقبال عشاق الطائرات من مختلف الأعمار، لمشاهدة العروض الجوية اليومية خلال الفترة ما بين 14 و18 نوفمبر 2021، وذلك من منصة «سكاي فيو» المبنية خصيصاً في مطار آل مكتوم الدولي.

وقال تيموثي هاوز، المدير الإداري لدى تارسوس الشرق الأوسط: نتطلع للترحيب بجميع الراغبين بمشاهدة العروض الجوية اليومية، التي يقدمها مجموعة من أمهر الطيارين من منصة سكاي فيو، التي توفر للمشاهدين والمصورين موقعاً مثالياً بالقرب من مدرج الطيران.

وتضم الفرق المشاركة في العروض الجوية كلاً من فريق «فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية» التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي، وفريق «الفرسان الروس» التابع للقوات الجوية الروسية، وفريق «سريا كيران» التابع للقوات الجوية الهندية، وفريق الصقور السعودي للاستعراضات الجوية.

وتتيح منصة سكاي فيو للزوار مشاهدة بعض من أروع الطائرات الحربية والتجارية الضخمة على مستوى العالم، والتي تقتصر رؤيتها عادة على العاملين في قطاع الطيران. وتتوافر تذاكر سكاي فيو مجاناً وبعدد محدود، لذا يُنصَح بالتسجيل مسبقاً. كما تتوفر حافلات نقل مجاني إلى أرض المعرض من موقع «إكسبو 2020 دبي» ومحطة مترو ابن بطوطة. وتستقبل منصة سكاي فيو عدداً محدداً من الزوار من 1:00 ظهراً وحتى 5:00 مساء بين 14 و18 نوفمبر.

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