إقامة دبي: توقع حركة نشطة بمطار دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مشاركتها في معرض دبي للطيران، الذي ستنطلق فعالياته يوم الأحد المقبل ويستمر حتى الخميس 18 نوفمبر الجاري، في دبي وورلد سنترال.

وقال الفريق محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: اليوم بفضل رؤية القيادة الحكيمة للإمارات وجهودها الحثيثة أصبحت الدولة من بين الدول الأسرع في التعافي مع تجاوزها الجائحة وبدء مرحلة جديدة من النمو ضمن مختلف القطاعات فيما في ذلك قطاع السياحة والسفر. ومع بدء الموسم السياحي والفعاليات الدولية الكبرى، مثل معرض دبي للطيران، من المتوقع أن يشهد مطار دبي خلال هذه الفترة حركة مرور نشطة.

وأضاف الفريق محمد المري أن معرض دبي للطيران شهد نمواً سريعاً خلال السنوات الماضية من انعقاده حتى أصبح اليوم عامل استقطاب لجميع المهتمين والمتخصصين والشركات الرائدة في مجال قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، وفرصةً لاستكشاف أحدث التقنيات المبتكرة وتطوراً في العالم. ومن المتوقع أن يشهد هذا العام انطلاقة استثنائية في دورته السابعة عشرة، خاصة أنه يأتي بالتزامن مع الحدث الأهم إكسبو 2020 دبي.

ومن جانبه قال اللواء طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية، إن إقامة دبي ستشارك هذا العام في معرض دبي للطيران، الذي يعد من أهم الفعاليات الدولية، أبرز مشاريعها الذكية التي تهدف إلى تسهيل إجراءات المسافرين عبر مطارات دبي وفق أفضل معدلات السرعة والكفاءة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز