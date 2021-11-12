نهيان بن مبارك يؤكد الحاجة إلى سلسلة إمداد متصلة

المصدر: دبي- البيان

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افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش مؤخراً «المؤتمر الدولي السادس للمشتريات وسلسلة التوريد 2021» في دبي، والذي يعد الحدث الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

وأكد معاليه أن الحاجة إلى شبكة سلسلة إمداد عالمية متصلة بشكل وثيق أصبحت الآن أكبر.

وفي كلمته أمام حضور من مختلف الجنسيات، أوضح معاليه كيف لعبت الإمارات دوراً قيادياً في كونها ميسراً ووسيطاً لعدد كبير من الأحداث الدولية وخلق بيئة غنية بالاستقرار والنزاهة المالية.

ودعا الجميع لزيارة «إكسبو 2020 دبي»، الحدث الرائع الذي تستضيفه الإمارات، وأضاف: تتميز أعمالنا بشكل متزايد بشراكات قوية مع الشركات والمؤسسات والوكالات الحكومية الأخرى، وهي تعتمد على شركائها لمتابعة نفس المبادئ والوفاء بأدوارهم والتزاماتهم بكفاءة ونزاهة وشفافية.

وأشاد بمبادرة أكاديمية «بلو أوشن» لتنظيم المؤتمر، وقال: أهنئكم على اختيار موضوع هذا المؤتمر «عالم واحد.. سلسلة توريد واحدة»، مشدداً على أن تطور مجتمع سلسلة التوريد العالمية المتصل أمر مهم وفي الوقت المناسب.

من جانبه، قال كبير خبراء سلسلة التوريد والرئيس التنفيذي لأكاديمية بلو أوشن، الدكتور ساتيا مينون: سلسلة التوريد بأكملها تحتاج إلى العمل كفريق واحد.

وقد علمتنا حالة الوباء قيمة القوة الجماعية للتحكم في الاضطرابات، وتطبيق إجراءات تصحيحية سريعة من أجل التشغيل السلس للسلع، ويجب أن نتعامل مع سلسلة التوريد كإجراء واحد، وهو إجراء يقع ضمن مساعي «عالم واحد.. سلسلة توريد واحدة». وشكر الدكتور مينون معالي الشيخ نهيان بن مبارك على حضوره فعالية بلو أوشن الرائدة، المؤتمر الدولي السادس للمشتريات وسلسلة التوريد IPSC.

وشهد الحدث الذي أقيم في أتلانتس النخلة في دبي حضور كبار القادة مثل عوض بن محمد بن شيخ مجرن، ومدير المنطقة الحرة بالحمرية سعود المزروعي، ورجل الأعمال الهندي سونيل بهارتي ميتال، مؤسس ورئيس مجلس إدارة بهارتي ايرتيل، وآخرين. وتضمن المؤتمر فعالية لتوزيع جوائز IPSC 2021، التي تحتفل بالقيادة الملهمة في الصناعة، وقد شهدت جميع الجوائز منافسة شديدة وضمن القائمة فائزين من الداخل والخارج.

وفاز مرعي القحطاني، نائب الوزير بوزارة الصحة السعودية، وستايسي تاكيت، مدير أول في شركة فايزر الشرق الأوسط/ أفريقيا بجائزتي المشتريات وسلسلة التوريد، وجائزة المرأة الرائدة في المشتريات وسلسلة التوريد على التوالي، ومن أفضل الشركات يو بي إس وسولوشنز من إس تي سي.

وحصلت السعودية على جوائز للدعم المتميز- إدارة سلسلة التوريد خلال أوقات الأزمات، والابتكار في فئات ممارسات المشتريات وسلسلة التوريد على التوالي، كما تم تكريم آخرين في فئات أخرى.

وبعد انتشار وباء كوفيد 19، كان هذا أول حدث يعقد في المنطقة في مجال المشتريات وسلسلة التوريد، وقد وفر للحاضرين مشاركة آرائهم ومعرفتهم حول تحسين سلسلة التوريد وإدارتها بشكل عام.

وقال محمد آل علي، نائب رئيس مجلس الإدارة: شهد المؤتمر السادس لـ IPSC استضافة ما يقارب من 800 متخصص من 500 منظمة، وكان متوافقاً بشكل مناسب مع فكرة وجود مجتمع عالمي يوفر المزيد من القوة للأعمال. شكراً لكل من قضى وقته في تحقيق هذا النجاح الكبير. ورغم الظروف الصعبة التي فرضها وباء كورونا، كان لـ«بلو أوشن» أن تؤجل المؤتمر، لكن مع تحسن الوضع، قامت باتخاذ خطوة سريعة، ونظمت المؤتمر بتميز ونجاح كبيرين.

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