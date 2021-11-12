المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

- أكدت شركة «دبي للاستثمار» أن صفقة الاستحواذ والتخارج التي تم الكشف عنها مؤخراً ستتم من خلال صندوق المال «كابيتال ريت» الذي تملك «دبي للاستثمار» نسبة 76.8% منه، مشيرة إلى أن الاستحواذ سيكون في القطاع التعليمي. أما بخصوص صفقة التخارج فلا تزال في مرحلة التفاوض.

- حققت شركة «أبوظبي الوطنية للتكافل» أرباحاً بنحو 61.2 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل نحو 63.9 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام 2020.

- ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «العين الأهلية للتأمين» إلى 65.7 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 60.09 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

- حققت شركة «الإسمنت الوطنية» أرباحاً بنحو 17.1 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر 32.37 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2020.

- ارتفعت أرباح شركة «رأس الخيمة للدواجن والعلف» إلى 4.51 ملايين درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 4.25 ملايين في الفترة المقارنة من العام الماضي.

- حققت شركة «أبوظبي لبناء السفن» أرباحاً صافية قيمتها 3.06 ملايين درهم في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بنحو 25.8 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

- حققت «مجموعة الشارقة» أرباحاً بنحو 2.13 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 3.25 ملايين درهم في الفترة المقابلة من العام المنصرم.

- قلصت شركة «الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية» خسائرها في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 12.3 مليون درهم مقابل خسائر بنحو 47.4 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2020.

- قلصت شركة «أسمنت الخليج» خسائرها إلى 43.69 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بنحو 268.13 مليون درهم في الفترة المقارنة من العام الماضي.

- وافق مجلس إدارة شركة «الياه سات» على الدخول في اتفاقية المساهمين من قبل إحدى الشركات التابعة المملوكة بالكامل لها مع شركة «توازن القابضة» مع مراعاة بعض الشروط السابقة التي يتم الوفاء بها تأسيس شركة مشتركة.

- يجتمع مجلس إدارة شركة «ريسبونس بلس القابضة» في 17 نوفمبر الجاري لمناقشة الاقتراح على مجلس الإدارة للاستحواذ على «هيلث تك تراينغ سنتر».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز