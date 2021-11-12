سوق دبي يحلق لأعلى مستوياته منذ أبريل 2018

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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عززت الأسهم المحلية مكاسبها في ختام جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 11.2 مليار درهم مدعوماً بعمليات شراء انتقائية للأجانب استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاستثمار، وسط حالة من التفاؤل سيطرت على معنويات المستثمرين بفضل توالي إعلان الشركات المدرجة عن أرباح قوية فاقت التوقعات بما يؤكد تجاوزها لتداعيات جائحة «كوفيد19».

وصعد سوق دبي بنسبة 1.1% أو ما يعادل 34.02 نقطة ليغلق عند 3140.98 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ منتصف أبريل 2018، مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والاستثمار، فيما زاد سوق أبوظبي 0.67% توازي 55.14 نقطة ليقفل عند 8285.62 نقطة، مواصلاً تسجيل مستويات هي الأعلى في تاريخه مع ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات والطاقة والاستثمار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.2 مليار درهم موزعة بواقع 1.57 مليار في أبوظبي و634.5 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 771.5 مليون سهم منها 233.3 مليوناً في أبوظبي و538.2 مليوناً في دبي، وذلك عبر تنفيذ 16.9 ألف صفقة.

سوق دبي



وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.27% مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 2.52% و«دبي الإسلامي» 0.37%. وزاد قطاع العقار 0.94% على وقع نمو «الاتحاد العقارية» 5.12% و«ديار» 2.61% و«إعمار للتطوير» 2.39% و«داماك» 1.43% و«إعمار مولز» 0.84% و«إعمار العقارية» 0.42%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.76% بعد ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.59%، فيما تراجع «سوق دبي المالي» 0.51% و«شعاع كابيتال» 3.11%، وصعد قطاع النقل 2.23% مدعوماً بمكاسب «العربية للطيران» 4.79% و«الخليج للملاحة» 4.2%، فيما استقر «أرامكس».

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 124.2 مليون درهم، تلاه «إعمار مولز» 112.3 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» 100.8 مليون درهم. وحقق «الاتحاد العقارية» أكبر ارتفاع بنسبة 5.12%، فيما كان «شعاع» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.1%.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 0.97% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.16% و«أبوظبي الإسلامي» 1% و«أبوظبي التجاري» 0.36%. وزاد قطاع الاتصالات 1.41% مع نمو «اتصالات» 1.46%، فيما انخفض «الياه سات» 0.36%. وصعد قطاع الطاقة 0.48% مع ارتفاع «دانة غاز» 1.77% و«أدنوك للحفر» 0.91%، فيما انخفض «أدنوك للتوزيع» 0.23% و«طاقة» 0.78%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.06% مع ارتفاع «ألفا ظبي» 0.46%، فيما انخفض «العالمية القابضة» 0.06% و«إشراق» 1.59% واستقر «الواحة كابيتال»، بينما تراجع قطاع العقار 0.04%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 300.15 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 291.9 مليون درهم، وحقق «بلدكو» أكبر ارتفاع بنسبة 9.26%، فيما كان «البحيرة للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9%.

الاستثمار الأجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 110.15 ملايين درهم، فيما مال العرب والخليجيون نحو البيع، بينما في أبوظبي مال الأجانب والخليجيون نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 51.6 مليون درهم، فيما مال العرب والمواطنون نحو البيع.

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