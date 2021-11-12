53.8 مليون درهم صافي أرباح «جلفار» للربع الثالث

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر، حيث حققت الشركة في هذا الربع مبيعات بلغت قيمتها 365.7 مليون درهم، بزيادة قدرها 96% عن الربع ذاته من العام الماضي 2020، وذلك بعد عودتها لتسجيل الربحية في الربع الثاني من العام الجاري 2021.

وجاءت النتائج مدفوعة بزيادة المبيعات بفضل الاستحواذ على مجموعة صيدليات بلانيت، إلى جانب مبيعات اللقاحات من تصنيع لقاح «حياة فاكس» لفيروس «كوفيد19»، ومواصلة التحسينات لتعزيز كفاءة أعمال الشركة.

ووصلت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين من العمليات المستمرة للمجموعة إلى 70 مليون درهم، ويمثل ذلك تحسناً كبيراً من 8.5 ملايين درهم حققتها الشركة العام الماضي.

ومن بين العوامل المختلفة التي أسهمت في تحقيق هذه النتيجة، الاستحواذ على مجموعة صيدليات بلانيت، والعودة الناجحة إلى الأسواق الرئيسية في السعودية وسلطنة عمان والبحرين والكويت، إضافة إلى مبيعات تصنيع لقاح فيروس كورونا الجديد «حياة فاكس»، وبلغ صافي الربح للفترة 53.8 مليون درهم.

وأثرت التبعات التي تحدث لمرة واحدة نتيجة الدمج الأول لمجموعة صيدليات بلانيت، سلبًا على الإيرادات الإجمالية للمجموعة بنسبة 24.5% في الربع الثالث، وباستثناء هذا التأثير الذي يحدث لمرة واحدة، فإن الهامش الإجمالي لأعمال جلفار قد تعزز بشكل أكبر مقارنة بالعام السابق.

وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جلفار: سعداء بعد أن تمكنا من الحفاظ على مسارنا الإيجابي منذ النصف الأول من العام.

ومع انتقالنا إلى الربع الأخير من العام الجاري، تسود حالة من التفاؤل من خلال التقدم الذي أحرزناه حتى الآن لإعادة ترسيخ مكانة جلفار كشركة رائدة في مجال المستحضرات الصيدلانية، وتقديم أفضل الخدمات لعملائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

وقال الدكتور عصام فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة جلفار: أسهم هذا الربع في تعزيز التحول المالي لشركة جلفار، بعد العودة إلى الربحية في الربع الثاني من هذا العام.

ومنحنا الاستحواذ على مجموعة صيدليات «بلانيت» وتصنيع لقاح «سينوفارم حياة فاكس» لفيروس «كوفيد19» فرصة رائعة لتوسعة آفاق قدراتنا واغتنام الفرص السانحة لتحقيق المزيد من القيمة.

وخلال الربع الثالث، أكملت جلفار أيضاً تخارجها من «غالف إنجيكت» كجزء من التوازن الشامل للشركة للتركيز على الأنشطة التجارية الأساسية للمجموعة. وبدأت جلفار بالفعل بتعزيز خطوط منتجاتها، إلى جانب تركيزها النشط على استكشاف شراكات التعاون لتوسيع محفظتها الحالية، بالإضافة إلى دعم نطاق انتشارها الجغرافي.

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