«أورا ديفلوبرز مصر» تختار دبي لجذب المستثمرين

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

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قال هيثم محمد، الرئيس التنفيذي لشركة «أورا ديفلوبرز مصر» إحدى الشركات الدولية المشاركة في معرض سيتي سكيب جلوبال 2021 بمركز دبي للمعارض في منطقة «إكسبو 2020»:

إن شركته استثمرت أول فرصة لها بالتواجد في أهم حدث عقاري ينعقد على مستوى المنطقة في جذب المستثمرين الأجانب عموماً والخليجيين خصوصاً من الراغبين بتملك مساكن فخمة، موضحاً أن خطط الشركة لتسويق مشروعين من مشروعاتها وهما «زد إيست» و«زد ويست» منطقة «الشيخ زايد»، لن تنتهي بنهاية المعرض، بل سيتبعها حملات تسويق في مناطق الجذب السياحي في الإمارة، التي تعد منصة عالمية لكل الشركات الساعية بالنمو والازدهار.

وحول مشروع الشركة قال هيثم محمد: «زد ويست» هو أول مشروع عقاري يقدم تشكيلة متنوعة ومتكاملة من الوحدات يقع في قلب منطقة «الشيخ زايد»، يقدم مجتمعاً متكاملاً يعيش في رفاهية وبأسعار معقولة. ويضم المشروع سلسلة مترابطة من الحدائق والمساحات الخضراء المترابطة، التي توفر لجميع السكان إمكانية الوصول إلى المساحات الخضراء إلى جانب مجمع رياضي عالمي المستوى و«زد بارك» لخدمة سكان المشروع.

وأشار محمد الى أن مساحة المشروع تزيد عن 165 فداناً، بالإضافة إلى 92 فداناً من المساحات الخضراء الممتدة في جميع أنحاء المشروع، ومقسمة بين حدائق خاصة داخل الوحدات المتنوعة والحدائق العامة. تتوزع فيها أربعة أبراج متصلة، يتكون كل منهما من 20 طابقاً، وعمارات سكنية، متوسطة الارتفاع، مكونة من 10 طوابق، تطل كل منهم على مساحات خضراء شاسعة، ومناطق تجارية محاطة بشارع مخصص للمشاة، يمر عبر قلب المشروع محاط بتشكيلة من أكبر المطاعم والمقاهي والمحال العالمية، وكل ذلك على مسافة قريبة من كل الوحدات السكنية.

مواقع فريدة

لفت محمد إلى أن شركة «أورا ديفلوبرز»، واحدة من الشركات الصاعدة المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي طور وجهات فاخرة في مواقع فريدة حول العالم، بما في ذلك غرينادا ومصر وباكستان وقبرص. وتدمج أورا في مشروعاتها بين الاستخدامات والمتطلبات المختلفة (سكنية، وتجارية، وتجارية، وترفيهية)، بهدف الارتقاء بالضواحي السكنية، لتصبح أحياء حضرية جديدة متكاملة، ولخلق وجهة حياة فاخرة حقيقية. وتهدف «أورا ديفلوبرز» دائماً إلى خلق أحياء ومجتمعات مستدامة، وإدخال مفاهيم جديدة إلى السوق العقاري المصري.

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