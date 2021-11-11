«ابن بطوطة مول» يطلق أول سوق «بارك آند سيل» في المدينة

المصدر: دبي- البيان

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يستضيف «ابن بطوطة مول»، أكبر مركز تجاري في العالم، فعالية «بارك آند سيل» (Park & Sell)، وهو مفهوم فريد من نوعه لسوق السلع المستعملة، يسمح للبائعين بالبيع مباشرة من سياراتهم، وذلك كل ثاني يوم جمعة من كل شهر، اعتباراً من اليوم ولغاية 13 مايو 2022.

ويتيح «بارك آند سيل»، الأول من نوعه على مستوى المنطقة، الفرصة أمام البائعين، لركن سياراتهم في المساحة المحجوزة خصيصاً لهم، والبيع مباشرة من سياراتهم، وذلك ليضمن لهم السهولة والراحة، وليمنحهم تجربة أجواء سوق السلع المستعملة.

وينطلق الحدث، الذي يُقام مرة كل شهر من الساعة 11 صباحاً ولغاية الساعة 5 عصراً في موقف السيارات (رقم 3) في «إبن بطوطة». لذا، فما عليكم سوى التسجيل للاشتراك في البيع على الموقع الإلكتروني www.dubai-fleamarket.com والتأكد من الوصول بحلول 9 صباحاً تسهيلاً للقيام بالإجراءات اللازمة.

ويطلق «بارك آند سيل» تجربة فريدة من نوعها للعائلات وتناسب الجميع، كما يوفر عقد صفقات رائعة على الملابس والمجوهرات المشغولة يدوياً والأثاث القديمة والأدوات المنزلية والمزيد من السلع الفريدة.

وفي هذه المناسبة سوف يتم مراعاة معايير الصحة والسلامة الصارمة خلال إقامة السوق، في حين توجد علامات التباعد الاجتماعي في جميع أنحاء الوجهات، على أن تتواصل إجراءات التعقيم المنتظمة، ويتوجب على جميع الزوار ارتداء أقنعة الوجه الواقية طوال الوقت.

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