أراضي دبي وماجد الفطيم للوجهات المتكاملة تطلقان مبادرة «المعاملات العقارية الرقمية»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في إطار جهودها المستمرة، الرامية إلى تسريع مسيرة القطاع العقاري نحو المستقبل، عن إطلاق مبادرة «المعاملات العقارية الرقمية»، بالتعاون مع شركة ماجد الفطيم للوجهات المتكاملة «التابعة لشركة» ماجد الفطيم العقارية.

وقال سلطان بن مجرن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك إنه في عالمنا المتسارع فإن اعتمادنا رات رئيسيا على الخدمات الإلكترونية بشكل رئيسي.

لذا، من الضروري للقطاع العقاري استخدام الأدوات والبرامج الإلكترونيةه في جميع معاملاتها. وإتاحة التوقيع الإلكتروني للمعاملات العقارية ستسهل من إجراء التعاملات العقارية من أي مكان في العالم وفي أي وقت. وحرصا منا على دعم توجه القيادة الرشيدة في الإمارة لجعل إمارة دبي كمركز عالمي مبتكر، فإننا سعداء بدعم هذه المبادرة بالتعاون مع شركه ماجد الفطيم للوجهات المتكاملة.

ومع توجه العديد من القطاعات الحيوية في المنطقة إلى اعتماد الرقمنة في مختلف العمليات، تتعاون الهيئات الحكومية وصانعو القرار لتسريع وتيرة رقمنة الخدمات في القطاع العقاري، بهدف تبسيط العمليات التجارية وتحسين تجربة العملاء. ويعتبر سوق العقارات في دبي سوقاً تنافسياً يتمتع بمزايا قوية للنمو.

حيث يُظهر العديد من المستثمرين الدوليين اهتماماً متزايداً، خاصة مع إطلاق القوانين الجديدة المتعلقة بالإقامات، وسهولة ملكية الأعمال، فضلاً عن الأثر الاقتصادي لمعرض «إكسبو 2020 دبي».

والذي ساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية للاستثمار والعمل والعيش وإتاحة الفرص لملاك العقارات والمستثمرين الراغبين في تعزيز حضورهم ضمن سوق عقاري قوي ومنافس. وتهدف مبادرة «المعاملات العقارية الرقمية» إلى زيادة الكفاءات التشغيلية، بما ينعكس على خفض التكلفة وتقديم تجربة متميزة عبر إجراءات مبسطة لكل من المستثمرين والعملاء.

وقال هوازن إسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع الوجهات المتكاملة في «ماجد الفطيم العقارية:»تتيح هذه المبادرة تحديد الخطوة التالية في رحلة التحول الرقمي في مختلف القطاعات. وانطلاقاً من جهودنا المستمرة الرامية إلى أن نكون المطور العقاري الأكثر تركيزاً على العملاء في المنطقة، فإننا سعداء بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لإنشاء قطاعا أكثر ابتكاراً. ولا شك أن الاعتماد على الأنظمة الرقمية سيتيح لعملائنا القيام بإجراءات أكثر سهولة وأمان بغض النظر عن مكان تواجدهم".

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