«سيتي سكيب إنتلجنس» تصدر قائمة نخبة القطاع العقاري 2021

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت منصة سيتي سكيب إنتلجنس، البوابة الرائدة في تحليل الأسواق العقارية بالمنطقة، عن إصدار النسخة الثانية من قائمة نخبة القطاع العقاري، والتي تحتفي بأبرز 20 شخصية في قطاعات السياحة والعقارات والجهات الحكومية الإقليمية، ممن ساهموا بتعزيز جهود الاستدامة في مقدمة أجندات مؤسساتهم، وأظهروا قدرات قيادية متميزة، وأنماط تفكير متقدمة ومبتكرة، على مدار العام الماضي.

وشهدت قطاعات السياحة والعقارات والخدمات اللوجستية، انتعاشاً ملحوظاً، بفضل ارتفاع معدلات التطعيم، وانطلاق الفعاليات الكبرى، مثل إكسبو 2020 دبي، والإصلاحات الحكومية الجذرية، والشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص، والتي ساعدت بمجموعها الأسواق والقطاعات المختلفة، على مواجهة تداعيات الأزمة الصحية، بالتزامن مع مواصلة العديد من القطاعات سعيها للتعافي من تداعيات جائحة كوفيد 19.

وتشكل الاستدامة إحدى المواضيع الرئيسة على أجندة هذا العام، حيث نجح بعض المطورين العقاريين في المنطقة، بمواكبة متطلبات التغير المناخي، وتحقيق التقدم، من خلال مشاريعهم التي تركز بشكل أكبر على تحقيق التجدد والتطور، رغم تنامي التأثيرات السلبية للتغير المناخي، إلى درجة يصعب تجاهلها.

ويعد جون باجانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، وأحد مرشحي قائمة النخبة 2021، من أهم الرواد الملتزمين بهذه المنهجية، حيث يُعد مشروع شركة البحر الأحمر للتطوير، أحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، ووجهةً فاخرةً، يجري تطويرها، مع التركيز على أهم الموارد الطبيعية في العالم.

ويهدف المشروع، إلى إرساء معايير جديدة للتنمية المستدامة، وتحقيق الحضور الريادي في قطاع السياحة الفاخرة، وفي ما يتعلق بعلاقته بالبيئة الطبيعية. وتعهدت الشركة، بقيادة باجانو، بتعزيز جهود الحفاظ على البيئة في موقع المشروع، بنسبة 30 % بحلول 2040.

ويمثل مشروع مدينة نيوم في المملكة العربية السعودية، أحد المشاريع الأخرى الرائدة في مجال الاستدامة، التي حققت أصداء إيجابية واسعة في مختلف أنحاء العالم. ويُعد نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم، أيضاً، أحد مرشحي قائمة النخبة، حيث ينصب تركيزه على بناء مدينة المستقبل، التي تهدف للاعتماد بشكل كامل على مصادر الطاقة المتجددة. ويلعب مشروع مدينة نيوم، دوراً محورياً في تحقيق أجندة رؤية المملكة العربية السعودية 2030، كما يرسي معايير جديدة للمباني المستدامة، والتخطيط المستقبلي للمدن.

ويعد إكسبو 2020 دبي، أكبر الأحداث العالمية حالياً، لذا، تشمل الأسماء البارزة في قائمة النخبة لعام 2021، معالي ريم الهاشمي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، والتي تتولى مسؤولية قيادة تنظيم الحدث الأكبر من نوعه في العالم، والذي تم افتتاحه رسمياً في 1 أكتوبر الماضي. ولعبت معالي الهاشمي دوراً أساسياً في فوز دبي بملف استضافة إكسبو، وبالإضافة إلى توليها منصب مدير عام إكسبو 2020 دبي، فإنها تشغل أيضاً منصب وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، منذ عام 2016.

وكانت المناطق المحيطة بموقع إكسبو 2020 دبي، قد شهدت زيادة كبيرة في عدد المشاريع السكنية والتجارية، منذ الإعلان عن استضافة الحدث، إذ من المقرر استكمال مجموعة جديدة من مراكز التسوق والفنادق، وأكثر من 400 مطعم، بالإضافة إلى الكثير من المساكن الفاخرة، والمسارات المخصصة لركوب الدراجات الهوائية، قبل اختتام فعاليات الحدث الأضخم في العالم.

نمو الاستثمارات

وناقش إيان ألبرت، الرئيس التنفيذي لشركة كوليرز- الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال قمة سيتي سكيب، الزيادة الكبيرة في الاستثمارات بالقطاع العقاري، كأحد أهم فئات الأصول، حيث تسهم معدلات الإيجارات، في تعزيز الاهتمام بهذا القطاع، بالنسبة للمستثمرين المؤسساتيين وصناديق التمويل.

وأكّد أن الزيادة في الاستثمارات العقارية، نجمت عن الأرباح التي يحققها بالنسبة للمستثمرين لأغراض الإيجار. وقال: «وصلت معدلات تحصيل الإيجارات في مختلف الاستثمارات العقارية، إلى 95-97 %. وتحقق العقارات المخصصة للأغراض الصناعية والخدمات اللوجستية، أعلى النسب، مع بلوغها 85-87 %، فيما تسجل المكاتب 70-75 %.

وبالتالي، إذا ما درسنا واقع السوق، من حيث قيمة الاستثمار والعائدات، فإن الاستثمارات العقارية تحقق أرباحاً جيدة. وتبلغ قيمة الاستثمارات في القطاع العقاري في الإمارات، والمتاحة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، نحو 350-450 مليار دولار أمريكي.

حيث يمكن للمستثمرين الأجانب، شراء الأصول العقارية في سوق الإمارات مباشرةً. وبالنظر للعائدات في دبي، فإن نمو رأس المال الاستثماري، يصل إلى 30 %، فيما تبلغ قيمة العائدات نحو 5 %، متفوقاً في ذلك على العديد من الأسواق الرئيسة في أوروبا».

ويشير تقرير السوق العقارية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أصدرته شركة إنفورما ماركتس في عام 2021، إلى توقع 74 % من المشاركين في الاستبيان الخاص بالتقرير، بأن يتعافى القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال فترة تتراوح بين عام واحد إلى عامين، بعد عام 2020، رغم التحديات التي ظهرت مؤخراً، نتيجة جائحة كوفيد 19، حيث تشكّل الفعاليات الإقليمية الكبرى، مثل إكسبو 2020 دبي، عاملاً رئيساً في دعم هذا النمو.

تغير سريع

وقالت معالي ريم الهاشمي قُبيل افتتاح إكسبو 2020 دبي في أكتوبر: «هذه الفترة من التغيير السريع الوتيرة، الذي لا سابق له، تصحبها حاجة ملحّة إلى إعادة النظر في طريقة عيشنا، ويزداد هذا التغيير سرعة، إثر أزمة صحية عالمية، طالت كل فرد من سكان كوكب الأرض، ومع العلم بأننا قد نتذكر عام 2020، على أنه العام الذي قلب حياتنا رأساً على عقب، إلى الأبد، إلا أنه منح المجتمع العالمي فرصة هائلة للاتحاد، وإيجاد حلول لتحدياتنا الأكثر إلحاحاً».

وتضم الأسماء البارزة المرشحة في قائمة النخبة لعام 2021، سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وسبق لسلطان بن مجرن، الذي يتولى قيادة الدائرة منذ عام 2006، الإشراف على تطبيق عددٍ من القوانين العقارية، بهدف حماية مصالح الإمارات، وتعزيز ثقة المستثمرين بهذه السوق.

وشملت قائمة المرشحين من قادة القطاع العقاري، كلّاً من عبد الله علي عبيد الهاملي رئيس مجلس إدارة شركة ديار للتطوير، وأحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لشركة أرادَ، والرئيس التنفيذيّ لمجموعة كيه بي دبليو للاستثمارات، ونعمان عطا الله، الرئيس التنفيذي لشركة نخيل، وحسين سجواني مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية.

وتولت سيتي سكيب إنتلجنس، مسؤولية جمع البيانات، وإعداد هذه القائمة، بعد اختيار الأسماء العشرين النهائية من قائمة الترشيحات الأولية، التي قدمها أبرز الخبراء في القطاع العقاري الإقليمي.

استجابة واسعة

ومن جهته، قال كريس سبيلر مدير المجموعة لدى مؤسسة إنفورما ماركتس: «تشير النسخة الثانية من قائمة نخبة القطاع العقاري، التي تصدرها سيتي سكيب إنتلجنس، والتي شهدنا فيها مجدداً استجابةً واسعةً من الجهات الفاعلة في القطاع، لمساعدتنا على تحديد الشخصيات التي أحدثت فارقاً إيجابياً كبيراً على مدار العام الماضي. وعند إلقاء نظرة معمّقة على الإنجازات التي تحققت اليوم، بالمقارنة مع العام الماضي.

نجد أن فعاليات إكسبو 2020 دبي، تمضي على قدم وساق، فيما يعاود قطاع السفر تعافيه تدريجياً، لتسجيل مستويات إيجابية، في حين يشهد القطاع العقاري انتعاشاً مذهلاً في مختلف الإمارات، ضمن بعض فئات الأصول والأسواق. ونحن فخورون بقدرتنا على القيام بدورنا في تكريم جميع المرشحين في القائمة، ممن ساهموا في تحقيق هذا النمو بطريقةٍ أو بأخرى».

وشمل التمثيل الإقليمي للقائمة، كلاً من جون باجانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، وخالد عباس نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية في مصر، ونظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم.

ودفعت استجابة القطاع القوية، للمشاركة في الترشيحات، فريق عمل سيتي سكيب إنتلجنس، لضم عدد من موظفي الشركات الاستشارية الرائدة في القطاع العقاري إلى القائمة، وضمت قائمة أبرز 20 شخصية لهذا العام، إيان ألبرت الرئيس التنفيذي لشركة كوليرز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتييري ديلفو الرئيس التنفيذي لشركة جيه إل إل في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويوسف بتراوي الرئيس التنفيذي لشركة لاند ستيرلينغ للاستشارات العقارية.

وتضم قائمة نخبة القطاع العقاري 2021 من سيتي سكيب إنتلجنس، كلاً من:

• عبد الله علي عبيد الهاملي رئيس مجلس إدارة شركة ديار للتطوير

• أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي لشركة أرادَ، والرئيس التنفيذيّ لمجموعة كيه بي دبليو للاستثمارات

• معالي فلاح الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي

• حسين سجواني مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية

• إيان ألبرت الرئيس التنفيذي لشركة كوليرز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

• جون باجانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير

• كيريم جنكيز المدير الإداري في شركة إل دبليو كيه آند بارتنرز

• خالد عباس نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية في مصر

• خالد المالك الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات، والعضو المنتدب في دبي القابضة

• خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب

• مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)

• مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والمفوض العام للبنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة

• نعمان عطا الله الرئيس التنفيذي لشركة نخيل

• نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم

• رحيل إسلام المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة سيليكت جروب

• ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، والمدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي

• سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي

• طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية

• تييري ديلفو الرئيس التنفيذي لشركة جيه إل إل في الشرق الأوسط وأفريقيا

• يوسف بتراوي الرئيس التنفيذي لشركة لاند ستيرلينغ للاستشارات العقارية

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