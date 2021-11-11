«أمنيات» تبيع 3 مساكن بنتهاوس في دبي بـ260 مليون درهم

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مجموعة أمنيات، استكمال صفقة بيع أغلى 3 مساكن بنتهاوس حصرية في دبي بقيمة إجمالية تجاوزت 260 مليون درهم، وتقع مساكن البنتهاوس التي اشتراها أثرياء عرب وأجانب، في «وان بالم، دورشستر كوليكشن، دبي» بنخلة جميرا.

وقال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أمنيات: صُمّمت مساكن «وان بالم، دورشستر كوليكشن، دبي» بمعايير إنشائية غير مسبوقة على يد ألمع العقول الهندسية في العالم، وهذا ما أسهم في تحطيم برج «وان بالم» للأرقام القياسية في بيع أغلى 3 مساكن بنتهاوس الحصرية في دبي، ومن شأن هذا الإنجاز أن يكون حافزاً لمجموعة أمنيات لتقديم المزيد من الإنجازات في المستقبل القريب.

وباعت مجموعة أمنيات أوّل بنتهاوس لها عام 2017 مقابل سعر قياسي بلغ 102 مليون درهم. وبعد مرور سنتَين، تمّ بيع بنتهاوس آخر مقابل 73 مليون درهم. ثم بعد ذلك أعلنت عن بيع البنتهاوس الثالث، وهو ثاني أغلى بنتهاوس يتم بيعه في دبي مقابل 85 مليون درهم.

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