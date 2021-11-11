بيع شقة بنتهاوس في رويال أتلانتس ريزيدنسيز بـ 64 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز، الوكالة العقارية، بيع شقة بنتهاوس مقابل 64 مليون درهم، ما يجعلها واحدة من أغلى العقارات التي تم بيعها في دبي في 2021. وتتميز الشقة التي تبلغ مساحتها 8,300 قدم مربعة، والتي تم بيعها لمشترٍ أوروبي، بإطلالات مباشرة على جزيرة النخلة وبحر العرب، كما تضم الشقة حمام سباحة خاصاً.

وتعتبر هذه الشقة المكونة من أربع غرف نوم في مشروع رويال أتلانتس ريزيدنسيز ثاني أغلى عقار في المشروع بعد شقة البنتهاوس العلوية ثلاثية الطوابق، المكونة من 5 غرف نوم، والتي تم طرحها للبيع مؤخراً من قبل شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز بسعر 180 مليون درهم (49 مليون دولار).

وقال نيكيتا كوزنيتسوف، الشريك في مجموعة ميتروبوليتان والرئيس التنفيذي لشركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز: هذه من أكبر الصفقات التي نقذتها شركتنا هذا العام، وهي تشير بكل وضوح إلى أن الأثرياء يعتبرون دبي الوجهة الأولى للاستثمار العقاري، وتم إبرام الصفقة في غضون 4 أيام فقط، الأمر الذي يسلط الضوء على الثقة المتزايدة في اقتصاد دبي وسوق العقارات فيها. كما أننا شهدنا طلباً قوياً على العقارات الفاخرة، وخاصة من مشترين دوليين، وبشكل أساسي من رابطة الدول المستقلة والمملكة المتحدة، ودول أخرى في أوروبا، بما في ذلك فرنسا وألمانيا والنمسا.

ومن أكبر الصفقات العقارية، التي أبرمتها مجموعة متروبوليتان، بيع اثنتين من شقق بنتهاوس في مجمع «دبليو ريزيدنس» بنخلة جميرا، بمبلغ 102 مليون درهم لنفس المشتري، إضافة إلى بيع فيلا في جاردن رويال أتلانتس مقابل 44 مليون درهم، وشقة في برج «إل بريمو» وسط مدينة دبي مقابل 42 مليون درهم لمشترٍ أوروبي.

ويقع مشروع رويال أتلانتس ريزيدنسيز، الذي تبنيه وتديره شركة كيرزنر الدولية على هلال جزيرة النخلة، وهو يتكون من 231 شقة فاخرة، و693 غرفة فندقية، و102 جناح فندقي فاخر.

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