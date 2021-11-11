مبادلة للاستثمارات المالية تعين رئيساً لوحدة المبيعات والتوزيع

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت «مبادلة للاستثمارات المالية»؛ الشركة المتخصصة في إدارة الأصول والتابعة لشركة مبادلة للاستثمار، إحدى أبرز شركات الاستثمار السيادي في العالم، انضمام لي واني، المحلل المالي المعتمد، إلى فريق عمل الشركة حيث سيرأس وحدة عمليات المبيعات والتوزيع عبر المحافظ الاستثمارية المتنوعة للشركة، والتي تشمل الأسهم الخاصة والأسهم العامة والاستثمارات الناشئة وعمليات الاستثمار في البرازيل، ويتمتع لي واني بخبرة تزيد على 20 عاماً في مجال إدارة الاستثمارات في شركات ومنصات استثمارية عالمية.

وقال هاني برهوش العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمبادلة للاستثمارات المالية: تمكنت مبادلة للاستثمارات المالية من ترسيخ موقعها كشركة عالمية لإدارة الأصول، تتمتع بمكانة مميزة وسمعة طيبة في مجال تحقيق عوائد مالية مجزية لمستثمرينا، وبناء شراكات مؤسسية طويلة الأمد مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين والمحافظ الاستثمارية وفرق الإدارة. نحن سعداء بانضمام لي واني لفريق عمل الشركة، خصوصاً في هذا الوقت المهم من مسيرتنا حيث تشهد أعمالنا نمواً سريعاً وتؤسس لنفسها موقعاً متميزاً باعتبارها الشركة الوحيدة المملوكة بالكامل لصندوق استثمار سيادي وتتولى إدارة استثمارات نيابة عن مستثمرين آخرين. ولا شك أننا سنستفيد من إنجازات لي واني وقدراته القيادية وخبراته في مجال تطوير الأعمال في مواصلة مسيرتنا وتحقيق أهدافنا.

وقال لي واني: يسعدني الانضمام لمبادلة للاستثمارات المالية في هذه المرحلة المهمة من مسيرة الشركة التي تتطلع لتعزيز حضورها ومكانتها في مجال إدارة الاستثمارات والأصول على مستوى العالم. تعمل الشركة حالياً على مجموعة متنوعة من المشاريع والمبادرات المميزة، وأتطلع للمساهمة في تعزيز مسيرة الشركة ونهجها القائم على تحقيق عوائد مالية مجزية ومحسوبة المخاطر للمستثمرين، وبناء شراكات قوية وتعزيز علاقاتها على نطاق عالمي«.

وشغل واني قبل انضمامه لمبادلة للاستثمارات المالية، منصب العضو المنتدب ورئيس التوزيع في أمريكا وعلاقات المستشارين في شركة»بي أم أو غلوبل أسيت مانجمنت«(جي ايه أم)، وكان قبل ذلك مديراً عاماً لأعمال العملاء المؤسسيين في»بلاك روك«؛ حيث كان مسؤولاً عن عملاء الشركة في الأسواق المتوسطة الكندية والمؤسسية. وكان لي واني قد بدأ مسيرته المهنية في مجال إدارة الأصول المؤسسية في»باركلي غلوبل إنفسترز) عام 1999. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا-بيركلي، وشهادة محلل مالي معتمد.

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