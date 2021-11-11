"دبي للطيران" يتيح الفرصة للجميع لمشاهدة العروض الجوية من منصة "سكاي فيو"

المصدر: البيان

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كشف معرض دبي للطيران 2021 عن استعداده لاستقبال عشاق الطائرات من مختلف الأعمار لمشاهدة العروض الجوية اليومية خلال الفترة ما بين 14 و18 نوفمبر الجاري وذلك من منصة "سكاي فيو" المبنية خصيصا في مطار آل مكتوم الدولي.

ورحب تيموثي هاوز المدير الإداري لدى تارسوس الشرق الأوسط بجميع الراغبين بمشاهدة العروض الجوية اليومية التي يقدمها مجموعة من أمهر الطيارين من منصة سكاي فيو التي توفر للمشاهدين والمصورين موقعا مثاليا بالقرب من مدرج الطيران".

وتضم الفرق المشاركة في العروض الجوية كلا من فريق "فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية" التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي وفريق "الفرسان الروس" التابع للقوات الجوية الروسية وفريق "سريا كيران" التابع للقوات الجوية الهندية " وفريق فريق الصقور السعودي للاستعراضات الجوية.

وتتيح منصة سكاي فيو للزوار مشاهدة بعض من أروع الطائرات الحربية والتجارية الضخمة على مستوى العالم والتي تقتصر رؤيتها عادةً على العاملين في قطاع الطيران.

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