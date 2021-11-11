طرح مقتنيات للطلب المسبق في معرض الطيران من أولى طائرات الإمارات A380 بعد خروجها من الخدمة

المصدر: البيان

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أعلنت طيران الإمارات اليوم عن إتاحة الفرصة أمام محبي الطيران وهواة الجمع لتقديم طلبات مسبقة لشراء أثاث مصمم حسب الطلب ومقتنيات فريدة مصنوعة من أول طائرة A380 تسلمتها طيران الإمارات (A6-EDA) والتي خرجت من الخدمة مؤخراً.



وتشمل المقتنيات، على سبيل المثال، طاولة قهوة مصنوعة من عجلة رئيسية لطائرة A380، وساعة مصنوعة من لوحة وقود الجناح (من المعدن الأصلي أو المصقول)، وشعار طيران الإمارات المطلي بالذهب في مقصورة الدرجة الأولى الذي ظهر على عدد لا يحصى من منشورات انستغرام كلوحة في إطار للتعليق على الجدار. وللمهتمين بمقتنيات أكبر، هناك ذيل الطائرة الذي يظهر عليه علم دولة الإمارات العربية المتحدة على ارتفاع 24 متراً، أو بار الصالون الجوي. ويمكن تصميم هذه العناصر وغيرها وتخصيصها لهواة الجمع الذين يبحثون عن قطع فريدة من تاريخ الطيران.



وكانت طيران الإمارات قد تعاقدت مع "فالكون إيركرافت ريسايكلينج Falcon Aircraft Recycling" وشريكتها "وينجز كرافت Wings Craft" لإعادة تدوير طائراتها المتقاعدة من طراز A380 بشكل مسؤول واستعادة المواد التي يمكن إعادة استخدامها وإعطائها حياة جديدة من خلال إعادة التدوير والتصنيع، ما يقلل كثيراً من التأثير البيئي لعملية التفكيك، ويخفض كميات المخلفات التي تذهب إلى مكبات النفايات.



وقال مؤسس ورئيس شركة Wings Craft Furniture التنفيذي فواز محمد علي: "نحن متحمسون لعرض بعض العناصر الفريدة التي صنعناها من طائرة الإمارات A380 المتقاعدة في معرض دبي للطيران هذا العام. وسوف يتواجد فريقنا في الموقع لمناقشة خيارات التصميم للعناصر المخصصة، بما في ذلك قطع غير مكررة مصنوعة من الجنيحات أو ألواح النوافذ أو أجزاء معينة تحمل تسجيل الطائرة. كما أننا بصدد استعادة بار الصالون الجوي الفريد، الذي سنطرحه للبيع قريباً في مزاد عبر الإنترنت".



وقال مدير شركة فالكون لإعادة تدوير الطائرات أندرو تونكس: "لا يزال العمل جارياً على تفكيك الطائرة في منشأتنا، باتباع أكثر الإرشادات التنظيمية صرامة وأفضل الممارسات لتقليل النفايات والتأثيرات البيئية. هذه طائرة خاصة تستحق حياة ثانية. وتقدم معظم مشاريع إعادة التدوير عناصر بيع بالتجزئة منتجة بكميات كبيرة فقط، ولكن هناك العديد من الميزات الخاصة بطائرة الإمارات A380 التي نعتقد أنه سيكون هناك طلب عليها، وخصوصاً القطع المصممة لمرة واحدة. ونحن نعمل بالتعاون مع Wings Craft لتقديم مزيد من العناصر الفريدة مع توفير قطع ومواد جديدة".



وسوف تعرض Wings Craft وFalcon Aircraft Recycling، مع مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، عينات من الدفعة الأولى من العناصر والمقتنيات المصنوعة من طائرة الإمارات A380 المتقاعدة في معرض دبي للطيران 2021، في الجناح 450B بدعم سخي من شركة F&E المنظمة للمعرض.



وسوف تخصص طيران الإمارات جانباً من أرباح بيع جميع المواد المعاد تدويرها والمعاد تصنيعها من أول طائرة A380 تخرج من الخدمة لصالح مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، التي تساعد الأطفال المحرومين حول العالم.



يمكن لهواة الجمع، المهتمين باقتناء الأثاث المصنوع حسب الطلب من طائرة الإمارات A380 المتقاعدة الاتصال بفريق Wings Craft للاستشارة وتقديم الطلبات المسبقة على البريد الإلكتروني sales@wingscraftshop.com



معلومات عن فالكون www.falconaircraftrecycling.com



معلومات عن مؤسسة طيران الإمارات الخيرية www.emiratesairlinefoundation.org

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