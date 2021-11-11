تعاونية الاتحاد تحتفل باليوم الوطني الخمسين بحملة تخفيضات كبرى

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية بالدولة رسمياً حملتها الكبرى للتخفيضات التي تتزامن مع احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي، الذي يصادف مرور خمسين عاماً على تأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستتضمن الحملة التي بدأت في 10 نوفمبر 2021، وتستمر لمدة 100 يوم، تخفيضات بنسب تصل إلى 50%، وسحوبات يومية على جوائز عينية وترفيهية، إضافة إلى مبادرتها النوعية لمواليد شهر ديسمبر 1971 سواء كانوا مواطنين أو مقيمين بتكريمهم وإهدائهم بطاقة الأفضل الشرائية.

وتعقيباً على انطلاق الحملة الكبرى للتخفيضات بمناسبة احتفالات الدولة بذكرى تأسيسها، رفع الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد نيابةً عن كافة موظفي التعاونية ومساهميها ومتعامليها الكرام، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة الدولة وشعبها بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، وأشار إلى أن التعاونية تحرص على المشاركة في كل عام باحتفالات الدولة بيومها الوطني عبر إطلاق المبادرات النوعية والتسويقية والمجتمعية التي تعتبر جزءاً من خططها لإسعاد أفراد المجتمع والمتسوقين بشكل عام بالأعياد والمناسبات الوطنية.

ولفت إلى أن الحملة بدأت في 10 نوفمبر الحالي وتستمر لمدة 100 يوم، حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليون درهم لهذه الحملة، مشيراً إلى أن مبادرات هذا العام نوعية ومميزة، إذ تم إطلاق مبادرة أولى من نوعها بتكريم مواليد شهر ديسمبر من عام 1971، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، بإهدائهم بطاقة أفضل الشرائية، حتى يكون عيدهم عيدين ضمن شروط وأحكام تم وضعها للاستفادة من هذه المبادرة بقسائم شرائية «بطاقات الأفضل».

وتابع أن مبادرات التعاونية بمناسبة احتفالات الدولة بمرور 50 عاماً على تأسيسها عديدة، منها السحب على جوائز يومية تشمل 50 فائزاً بهواتف ذكية و50 فائزاً بسبائك ذهبية و2,500,000 نقطة تميز، و50 دراجة جبلية، وغيرها التي ستتوفر في جميع فروع تعاونية الاتحاد احتفالاً باليوم الوطني الخمسين.

ولفت إلى أن فرحة الوطن كبيرة بذكرى تأسيسها الخمسين، إذ إن الاحتفالات ومظاهر الولاء والانتماء للدولة تتجاوز كل المشاعر، حيث هدفت التعاونية بأن تكون جزءاً من هذا الحدث الوطني وتنشر السعادة المجتمعية من خلال حملتها الكبرى للتخفيضات، والتي ستوفر للجميع عروضاً تصل نسبة التخفيضات فيها إلى 50% على المنتجات الأكثر استهلاكاً وطلباً من قبل المتسوقين، وذلك لدعم استقرار الأسعار وإدخال السرور لقلوب جميع المستهلكين.

وأشار إلى أن حملة العروض الكبرى ستوفرها التعاونية أيضاً عبر تطبيقها الذكي الذي يتيح للمستخدمين الطلب عن طريقه، إذ إنها أطلقت مبادرة بأن يكون التوصيل المجاني لجميع الطلبات التي سيتم طلبها عن طريق متجرها الذكي بقيمة لا تقل عن مائة درهم، وذلك اعتباراً من الثاني من ديسمبر وحتى 50 يوماً، لإتاحة المجال للمتسوقين والتمتع بالتسوق بهذه المناسبة العزيزة، والاستفادة من العروض الترويجية لتخفيف الأعباء على المستهلكين.

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