سيفن تايدز تبيع وحدات مشروع سيفن بالم السكنية بالكامل

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة سيفن تايدز الرائدة في تطوير المشاريع الفندقية والسكنية والتجارية الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنه قد تم بيع 1116 شقة بالكامل في مشروع سيفن بالم ريزيدنسز.

وقد حظيت الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم بشعبية كبيرة لدى شريحة واسعة من المستثمرين من مختلف الجنسيات: روسيا ومقدونيا والمملكة المتحدة والإمارات وأوزبكستان، وهي الأسواق الخمسة الأولى للمصدر، ومع ذلك فقد تم شراء العقارات أيضًا من قبل الأمريكيين والكنديين والهنود بإجمالي 63 جنسية مختلفة.

وقال عبد الله بن سليم الرئيس التنفيذي لسيفن تايدز: «لقد حققنا أداء مبيعات رائعًا حقًا، لا سيما بالنظر إلى قيود السفر والقيود الاجتماعية العالمية المفروضة خلال الـ 18 شهرًا الماضية نتيجة تفشي الجائحة».

وأضاف بن سليم قائلاً: «لقد كان علينا تكييف نموذج أعمالنا مثل العديد من المطورين والوسطاء الآخرين والابتكار بمساعدة التكنولوجيا، بحيث لا يزال بإمكان المستثمرين اتخاذ قرار مستقبلي ثاقب بالتزامن مع دعم المبيعات في الوقت الحقيقي».

يقع هذا المشروع السكني المكون من برجين والمكون من 14 طابقًا على جذع نخلة جميرا، ويتصلان ببعضهما بعضًا من خلال حوض سباحة لا متناهي من نوع إنفينيتي يعد من الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، حيث يقع مشروع سيفن بالم ريزيدنسز في البرج الشمالي.

سيتمكن السكان من الوصول إلى مجموعة متعددة من المطاعم والمقاهي وحمامات السباحة وصالة الألعاب الرياضية والساونا والحدائق المورقة ذات المناظر الطبيعية، حيث تتميز جميع الشقق السكنية بتصميمات واسعة تكملها نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف لزيادة دخول ضوء الشمس الطبيعي إلى أقصى حد مع وجود مساحة إضافية للشرفة، بالإضافة إلى إطلالات خلابة على الخليج العربي وأفق مرسى دبي وبرج العرب.

وأردف بن سليم قائلاً: لقد دفع تفشي الجائحة المستخدمين النهائيين إلى إعادة تقييم أنماط حياتهم، حيث بدأ المستأجرون بعد الإغلاق في التفكير في الترقية إلى عقارات أكبر ذات مساحات خارجية واسعة ومرافق ترفيهية على أبواب منازلهم، ونحن عادةً ما نوفر الرفاهية والراحة التامة في جميع مشاريع سيفن تايدز السكنية.

ويتم إدارة البرج الجنوبي من قبل فنادق إن إتش، وهي جزء من مجموعة ماينور، ويتكون من 227 غرفة وجناحًا فندقيًا، بالإضافة إلى 306 شقق فندقية، حيث ستكون التصميمات الداخلية للفندق جريئة وأصلية وحيوية، مما يخلق مزيجًا متناسقًا من الألوان.

يحتوي الفندق على بار رياضي نابض بالحياة، بالإضافة إلى بار عصري على السطح وردهة بجانب المسبح اللامتناهي، كما تشمل المرافق الأخرى صالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل ومطاعم وبارات وإمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ ومنافذ البيع بالتجزئة.

هذا وقد اكتملت أعمال البناء الآن بنسبة تزيد على 80%، ومن المقرر الانتهاء من التطوير خلال الربع الأول من عام 2022.

واختتم بن سليم حديثه قائلاً: «بالنظر إلى عام 2022 وما بعده، فقد أصبح العديد من المستثمرين في المملكة المتحدة وأوروبا قلقين بشكل متزايد بشأن احتمالية ارتفاع معدلات الضرائب على الدخل والممتلكات، حيث تتطلع الحكومات إلى تقليل عجز المالية العامة، وذلك بعد اقتراض مبالغ مالية قياسية لمواجهة تفشي الجائحة، وبالتزامن مع وجود سوق مزدهر وتسجيل معاملات عقارية فيبدو أن هذا السيناريو يمكنه أن يلعب دورًا حاسمًا ومهمًا ويدفع المزيد من الاستثمار إلى سوق العقارات في دبي».

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