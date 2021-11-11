«باترونوس ويلث بريفيه» تتوسّع في دبي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن روم أتاباتو، المؤسس والمسؤول التنفيذي الأول بشركة «باترونوس ويلث بريفيه»، ومقرها (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة، تعيين أوليفييه ميينه بمنصب الرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار، في خطوة لتوسع أعمال الشركة في دبي.

وينضمّ أوليفييه إلى «باترونوس ويلث بريفيه» (مركز دبي المالي العالمي)، حاملاً بجعبته مجموعة واسعة من الخبرات والنجاحات في إدارة الاستثمار. وتلقّى أوليفييه تعليمه في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وآسيا، حيث نال درجة الماجستير. وحظي بمسيرة مهنية حافلة مع «سيتي بنك» في جنيف، حيث تخصص بشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا.

وواصل أوليفييه مسيرته المهنية في دبي، بالعمل لصالح «بي إن بيه باريبا»، وانتقل مؤخراً للعمل بمنصب رئيس الاستشارات الاستثمارية، والمسؤول التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط بمصرف «بنك إنترناشيونال لكسمبورغ».

وفي هذا السياق، صرّح روم قائلاً: «يُكسبنا انضمام أوليفييه مكوناً جوهرياً، إذ يُوفّر منظوراً فريداً في أسواقنا المالية، بفضل أعوام من الخبرة التي اكتسبها في المنطقة. وأثبت أوليفييه جدارته بتوفير استشارات استثمارية فعّالة ومستقرة في هذه الأسواق المتقلبة».

وأظهر السيد روم، المسؤول التنفيذي الأول والشريك المؤسس، قدرات قيادية في دعم الأهداف التجارية الاستراتيجية للشركة. ويساعد روم عملاء القطاع الخاص والعملاء المؤسّسيين، في متابعة رؤيتهم لهيكلة ثرواتهم، وتعزيز أداء أصولهم.

وطوّر روم خلال مسيرته المهنية الممتدة لـ 20 عاماً في القطاع المصرفي السويسري، مجموعة من المهارات، توفّر الأدوات اللازمة لتحقيق النجاح، وهي: الثقة والتواصل ومراعاة الحساسيات الثقافية والحكم السليم.

وتُعدّ «باترونوس ويلث بريفيه» (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة، مؤسسة تخدم كبار الشركات والعملاء، وتعمل بموجب ترخيص في مركز دبي المالي العالمي. وتقدم الشركة خدمات مالية من قبيل إدارة الأصول والتخطيط المالي، وإتمام أوامر بيع أو شراء الأوراق المالية. وتُلبي الشركة احتياجات الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والمكاتب العائلية في جميع أنحاء العالم. ويُواصل مؤسّسو الشركة، العمل في دبي منذ عام 2004.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز