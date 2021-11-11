4 شركات تقدم الخدمات الاستشارية لصفقة الاستحواذ على «مكافي»

المصدر: دبي - سيد صالح

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تتولى 4 شركات تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة استحواذ مجموعة من الشركات الاستثمارية، تضم جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، عن طريق شركة مملوكة له بالكامل، على شركة «مكافي» الأمريكية المعروفة عالمياً بمنتجاتها لحماية الحواسب من فيروسات الإنترنت، وفقاً لما نشرته وكالة «بلومبرغ».

وأفادت الوكالة بأن شركة «فرايد فرانك» الأمريكية للخدمات القانونية ستضطلع بدور مستشار صفقات الاندماج والاستحواذ، فيما ستقوم شركة أمريكية أخرى، وهي «كيركلاند» بدور مستشار التمويل لمجموعة الشركات التي تعتزم الاستحواذ على «مكافي».

وعلى الجانب الآخر، ستقدم شركتان قانونيتان أمريكيتان أخريان، وهما «روبز أند جراي» و«مولتون مور ستيلا» الخدمات الاستشارية إلى «مكافي» بشأن الصفقة المُنتظرة.

وكانت «بلومبرغ» قد ذكرت أمس نقلاً عن بيان صحفي أصدرته «مكافي»، أن مجموعة من الشركات ستستحوذ على «مكافي» وتضم بخلاف «أديا» عدداً من المؤسسات الاستثمارية العالمية الشهيرة، وهي: شركتا «أدفينت إنترناشيونال كوروبوريشن» و«كروسبوينت كابيتال بارتنرز» الأمريكيتان للاستثمار في الأسهم الخاصة، شركة «بيرميرا أدفايزرز» الاستثمارية البريطانية، صندوق الاستثمار السيادي السنغافوري «جي آي سي برايفيت ليمتد»، ومجلس الاستثمار في خطة التقاعد الكندية «سي بي بي انفستمنتس».

وبحسب البيان، فإن مجموعة المستثمرين ستستحوذ على كل أسهم «مكافي» المُستحقة بسعر 26.00 دولاراً للسهم، ما يجعل القيمة الإجمالية للشركة تبلغ حوالي 12 مليار دولار على أساس قيمة أسهمها، وأكثر من 14 مليار دولار على أساس قيمة الشركة بعد تفعيل سداد ديونها. وأضاف البيان أن سعر شراء سهم «مكافي» يمثل علاوة تبلغ نسبتها 22.6% أعلى من سعر إغلاق السهم في تاريخ الرابع من نوفمبر 2021، وهو آخر يوم تداول لسهم الشركة في البورصة، قبل تداول التقارير الإعلامية بشأن إمكانية بيعها وكان سعر سهم الشركة آنذاك هو 21,21 دولاراً.

وأوضح البيان أنه عند إتمام الصفقة، ستتسلم مجموعة المستثمرين ملكية «مكافي» ويتضمن عقد الصفقة شرطاً يتيح لمجلس إدارة «مكافي» ومستشاريها طلب والبحث عن عروض استحواذ بديلة لفترة تبلغ 45 يوماً فقط.

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