معرضا الصيانة والتصميم الداخلي للطائرات بدبي في فبراير 2022

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت شبكة أفييشن ويك بالتعاون مع مجموعة تارسوس، الجهات المنظمة لمعرض ومؤتمر «الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وعمرة الطائرات» ومعرض «الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات»، عودة المعرضين خلال الفترة ما بين 22 - 23 فبراير 2022 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويضم المعرضان العديد من المزايا الجديدة وزيادة مساحة العرض المشتركة للفعاليتين على امتداد قاعتي قاعة الشيخ سعيد 2 و3، حيث سيتم تسليط الضوء على أحدث الابتكارات التي شهدتها مجالات رئيسية مثل الاستدامة والرقمنة والقوى العاملة والتكنولوجيات الحديثة في قطاع الطيران.

وقالت ليديا جانو، نائب الرئيس الأول لقسم الفعاليات في شبكة أفييشن ويك: «يمر قطاع الطيران بمرحلة تعاف . ومن المهم استكشاف فرص جديدة وتعزيز أواصر التواصل بين شركات الطيران والموردين في سوق خدمات ما بعد البيع، مع توفير محتوى قيّم للحضور يساهم في تسريع وتيرة تعافي القطاع ونموه. ونتطلع لعودة معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات بعد غياب عامين متتالين».

وبعد النجاح الكبير لدورة 2021، تستمر منصة جو لايف ثياتر بإتاحة الفرصة أمام زوار المعرض للاستفادة من ساعات مجانية من محتوى معرض ومؤتمر صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات.

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