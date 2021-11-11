253 مليوناً صافي أرباح «العربية للطيران» في 9 أشهر بنمو219 %

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت «العربية للطيران» تسجيل أرباح قوية خلال الربع الثالث المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2021، وذلك على الرغم من التداعيات المتواصلة لجائحة «كوفيد - 19» على الأداء المالي والتشغيلي لقطاع الطيران. وخلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر، حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت 253 مليون درهم، بزيادة قدرها 219% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووصلت إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 1.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 42% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وقدمت «العربية للطيران» خدماتها لأكثر من 4.2 ملايين مسافر خلال التسعة أشهر الأولى 2021 انطلاقاً من مراكز عملياتها الخمسة، بزيادة قدرها 34% مقارنة بالفترة المماثلة من 2020. بينما بلغ معدل إشغال المقاعد نسبة عالية بلغت 80%.

وسجلت العربية للطيران أرباحاً صافية قدرها 209 ملايين خلال الأشهر الثلاثة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر؛ بزيادة نسبتها 575% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

والتي تأثرت بشكل كبير بالقيود المفروضة على السفر الجوي نتيجة جائحة كوفيد 19. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 174% لتصل إلى 804 ملايين درهم، مقارنة بـ 294 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

و قدمت العربية للطيران خدماتها لأكثر من 1.9 مليون مسافر خلال الربع الثالث انطلاقاً من مراكز عملياتها الخمسة فى دولة الإمارات، والمغرب، ومصر. وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة العربية للطيران: الأداء القوي خلال الربع الثالث خير دليل على مدى فعالية نموذج الأعمال الذي تتبعه الشركة وخدمات القيمة المضافة التي تقدمها العربية للطيران لعملائها. ورغم استمرار تأثر قطاع الطيران بتداعيات الجائحة، استطاعت الشركة العودة الى مضاعفة النمو والربحية.

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