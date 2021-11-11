11 مليار دولار قيمة تجارة الإمارات وإندونيسيا في 5 سنوات

المصدر: دبي - البيان

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دعا معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية قادة الأعمال والمستثمرين بإندونيسيا للاستفادة من موقع الإمارات التي تعد بوابة للأسواق النابضة والمتطورة في الشرق الأوسط وأفريقيا. جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال الإماراتي الإندونيسي الذي نظمه اتحاد الغرف بالدولة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية.

وأشار الدكتور ثاني الزيودي إلى أن انعقاد المنتدى الثاني هذا العام هو انعكاس لالتزام الإمارات لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع إندونيسيا في مجالات عدة، لافتاً إلى أن الامارات تهدف إلى زيادة المبادلات التجارية غيرالنفطية مع إندونيسيا والتي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي ملياري دولار في عام 2020، في حين تجاوز إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات وإندونيسيا خلال السنوات الخمس الماضية 11 مليار دولار.

اتفاقيات

وقال إن الفترة الأخيرة، شهدت عدة اتفاقيات أظهرت قوة العلاقة الاستثمارية الثنائية بين الإمارات وإندونيسيا، حيث وقعت موانئ دبي العالمية اتفاقية تحالف استراتيجي مع هيئة الاستثمار الإندونيسية لتعزيز قطاع النقل البحري والموانئ في إندونيسيا، مشيراً إلى أن هذه الشراكة لديها القدرة على خلق قيمة اقتصادية تصل إلى 7.5 مليارات دولار على المدى الطويل.

قدرات

وأوضح عبد الله المزروعي رئيس اتحاد غرف الإمارات في كلمة له أن المنتدى يؤكد قدرات القطاع الخاص بالإمارات وإندونيسيا على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والابتكار والطاقة، خاصة أن إندونيسيا يُنظر إليها كإحدى أهم المناطق الغنية بالموارد الطبيعية التي تسهم في إنشاء مشاريع زراعية استثمارية تنافسية ومستدامة.

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