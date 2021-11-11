الفجيرة ثالث أفضل موانئ تزود بالوقود

المصدر: (دبي- سيد صالح)

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نال ميناء الفجيرة المركز الثالث على قائمة أفضل موانئ تزويد السفن بالوقود على مستوى العالم على مدار العام الماضي، والتي أصدرها أمس «الاتحاد الصيني لتداول النفط»، بالتعاون مع شركتي «أويل كيم» الصينية للبيانات الخاصة بالسفن و«أرجوس» البريطانية لخدمات تزويد السفن بالوقود.

وتعتمد القائمة التي جرى الكشف عنها في مؤتمر انعقد أمس بمدينة «زوشان» الصينية على المقارنة بين موانئ التزود بالوقود على مستوى العالم استناداً إلى كميات الوقود الإجمالية، التي زودت بها السفن على مدار 2020. وبلغت كمية الوقود الإجمالية التي زود بها ميناء الفجيرة السفن على مدار العام الماضي 7.8 ملايين طن. وتفوّق ميناء الفجيرة على ميناء هونغ كونغ، الذي حل رابعاً بكمية وقود 5 ملايين طن، وميناء بنما.

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