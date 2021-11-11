دبي تتصدر في مساكن العلامات التجارية الفاخرة عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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احتلت دبي المرتبة الأولى بين أبرز وجهة عالمية للمساكن التابعة لعلامات تجارية فاخرة عالمياً، فيما عززت الإمارات مكانتها في القطاع لتحتل المرتبة الثالثة ضمن قائمة أكبر أسواق العقارات السكنية التابعة لعلامات تجارية على مستوى العالم.وأكدت «سَفِلز» أن الولايات المتحدة حافظت على حضورها كأكبر سوق عالمية للقطاع، حيث تضم 200 خطة تطوير للمساكن التابعة لعلامات تجارية فيما حلّت الإمارات في المرتبة الثالثة وجاءت تايلاند في المرتبة الثانية.

وأشارت إلى الانتشار السريع لقطاع المساكن التابعة لعلامات تجارية حول العالم لا سيما في مناطق آسيا والشرق الأوسط حيث ساهم النمو الاقتصادي وزيادة الثروات المحلية في دعم توسع القطاع خلل العقد الماضي.

وجاءت دبي وميامي ونيويورك في المراكز الثلاثة الأولى كأفضل مواقع المساكن التابعة لعلامات تجارية عالمياً.

وشهدت المساكن التابعة لعلامات تجارية فاخرة تنوعاً كبيراً خلال العقد الماضي حيث تحولت من سوق تهيمن عليها العلامات الفندقية إلى مزيج من العلامات التجارية الفندقية وغير الفندقية أو العلامات التجارية المتخصصة بأنماط الحياة أما من حيث العلامات التجارية الأم فقد حافظت ماريوت على حضورها القوي في صدارة التصنيف.

وحلّت مجموعة أكور في المرتبة الخامسة من حيث عدد العقارات السكنية المكتملة 2021، متقدمة بذلك عن المرتبة السادسة التي أحرزتها في 2020 وسجلت العلامات التجارية غير الأمريكية مثل شركتي إعمار وبانيان تري نمواً لافتاً لتصبح من أهم المنافسين العالميين في القطاع.

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