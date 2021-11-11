الإمارات تستهدف إطلاق 20 شركة مليارية ناشئة

المصدر: دبي - أسامة أحمد

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أطلقت وزارة الاقتصاد منصة موطن ريادة الأعمال التي تعد بوابة وطنية متكاملة تهدف لإحداث نقلة نوعية في البيئة الداعمة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات وتستهدف إطلاق 20 شركة مليارية من 2021 إلى 2031.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد إن إطلاق المنصة يشكل محطة مفصلية في مسيرة تنمية الاقتصاد الوطني كما ستدعم تحولاً جوهرياً في تطوير بيئة ريادة الأعمال في الدولة وتعزيز جاذبيتها للشركات المبتكرة وأصحاب المشاريع الريادية. وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: إن المنصة ترسخ ثقافة ريادة الأعمال وتوفير الحلول وفرص التعلم.

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