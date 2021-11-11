26.4 % نمو أرباح 16 بنكاً وطنياً إلى 28 ملياراً في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

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أظهر مسح «البيان الاقتصادي» ارتفاع الأرباح الصافية لنحو 16 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية إلى 27.74 مليار درهم، في الأشهر التسعة الأولى بزيادة 26.4%% أو ما يعادل 5.8 مليارات، مقارنة بنحو 21.94 ملياراً في الفترة المقارنة من العام الماضي، ما يؤكد قوة ومتانة القطاع المصرفي، وقدرته على تخطي تحديات «كوفيد 19».

وارتفعت موجودات (أصول) البنوك الـ16 4% أو ما قيمته 116 مليار درهم، لتقفز من 2.91 تريليون درهم نهاية 2020، وصولاً إلى 3.03 تريليونات درهم في نهاية سبتمبر، مع استمرار البنوك الوطنية في توسعاتها، وتنفيذ صفقات كبرى، من خلال استحواذات جديدة.

إلى ذلك تصدر سهم «سوق دبي» المشهد مجدداً وصعد 8.8% مع سيولة 193 مليون درهم أمس، فيما حقق سوق أبوظبي مستوى تاريخياً جديداً مع تجاوزه 8200 نقطة أمس فيما تماسك سوق دبي أمام عمليات جني أرباح.

وصعد سوق أبوظبي 0.42% ليغلق عند 8230.47 نقطة، فيما تراجع سوق دبي 0.41% إلى 3106.96 نقطة واجتذبت الأسهم سيولة 2.4 مليار درهم.

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