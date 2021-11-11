مستوى تاريخي جديد لسوق أبوظبي مع تجاوز 8200 نقطة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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حقق سوق أبوظبي مستوى تاريخياً جديداً مع تجاوزه حاجز 8200 نقطة في ختام جلسة أمس، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في قطاع الاتصالات والاستثمار.

فيما تماسك سوق دبي أمام عمليات جني أرباح استهدفت العديد من الأسهم بعد سلسلة مكاسب قياسية في الجلسات الماضية بعد جملة محفزات حكومية.

وصعد سوق أبوظبي 0.42% ليغلق عند 8230.47 نقطة مع ارتفاع أسهم الاستثمار والعقار والاتصالات والتأمين والطاقة والخدمات، فيما تراجع سوق دبي 0.41% ليصل إلى 3106.96 نقطة بضغط هبوط أسهم العقار والبنوك والنقل والتأمين والخدمات.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 1.6%. وتراجع قطاع البنوك 0.3%. وتراجع قطاع النقل 0.6%. وصعد قطاع الاستثمار 3.37%.

وتصدر سهم «سوق دبي» النشاط مستقطباً 193.2 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 95.5 مليون درهم، ثم «الاتحاد العقارية» 75.6 مليوناً. وحقق «بنك المشرق» أكبر ارتفاع بنسبة 10.34%، فيما كان «الاتحاد العقارية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.84%. ومال المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 42.1 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع الاستثمار 0.83%. وصعد قطاع الاتصالات 1.53%. وارتفع قطاع الطاقة 0.05%، بينما انخفض قطاع البنوك 0.24%.

هيمن «اتصالات» على النشاط مستقطباً 335.5 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 321.62 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 273.7 مليون درهم، وحقق «الإمارات للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 14.9%، فيما كان «بلدكو» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.16%. ومال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 70.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سيولة

اجتذبت الأسهم سيولة بنحو 2.4 مليار درهم، منها 1.9 مليار في أبوظبي و538.6 مليوناً في دبي. وجرى تداول 866.4 مليون سهم، موزعة بواقع 357.4 مليوناً في أبوظبي، و509 ملايين في دبي، وذلك عبر تنفيذ 19 ألف صفقة.

إفصاحات

* ارتفعت أرباح شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الأبيض والمواد الإنشائية إلى 19.8 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى 2021، مقارنة بنحو 3.78 ملايين في الفترة نفسها من العام الماضي.

* حققت شركة «رأس الخيمة للدواجن والعلف» صافي أرباح للتسعة أشهر الأولى بنحو 4.51 ملايين درهم مقابل نحو 4.25 ملايين في الفترة نفسها من العام الماضي.

* انخفضت أرباح «الظفرة للتأمين» إلى 35.36 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 45.58 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

* تكبدت شركة «أكسا الهلال الأخضر للتأمين» خسائر بنحو 1.2 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بنحو 3.69 ملايين درهم في الفترة نفسها من العام المنصرم. ووصلت خسائر الشركة المتراكمة إلى 80.3 مليون درهم بما يعادل 40.15% من رأس المال.

* ارتفعت أرباح شركة «دبي للمرطبات» إلى 75.35 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 43.88 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2020.

* زادت أرباح شركة «أورينت يو ان بي تكافل» إلى 11.75 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بنحو 3.85 ملايين درهم في الفترة المقارنة من العام المنصرم.

* حققت شركة «الأغذية المتحدة» أرباحاً بنحو 2.5 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 7 ملايين درهم في المقارنة من العام الماضي.

* حققت شركة «تكافل الإمارات» أرباحاً بقيمة 1.37 مليون درهم في فترة الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح قدرها 5.53 ملايين في الفترة المقابلة من 2020، فيما تكبدت الشركة خسائر بقيمة 5.7 ملايين درهم في التسعة أشهر الأولى مقابل أرباح بقيمة 6.3 ملايين عن الفترة ذاتها من عام 2020، وبلغت الخسائر المتراكمة 73 مليون درهم تشكل 48.68% من رأس المال

Ⅶ صادقت الجمعية العمومية لبنك المشرق علي زيادة رأس مال إلى ملياري درهم عن طريق إصدار 13% من أسهم المنحة يبلغ إجماليها 23 مليون وحدة بناء على القيمة الاسمية الحالية البالغة 10 دراهم للسهم، ويتم الموافقة عليها بموجب هذا القرار.

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