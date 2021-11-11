أرباح 16 بنكاً وطنياً تلامس 28 ملياراً في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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أظهر مسح «البيان الاقتصادي» ارتفاع الأرباح الصافية لنحو 16 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية إلى 27.74 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 26.4%% أو ما يعادل 5.8 مليارات، مقارنة بنحو 21.94 ملياراً في الفترة المقارنة من العام الماضي، ما يؤكد قوة ومتانة القطاع المصرفي وقدرته على تخطي تحديات جائحة «كوفيد 19».

وبحسب المسح، زادت موجودات (أصول) هذه البنوك 4% أو ما قيمته 116 مليار درهم لتقفز من 2.91 تريليون درهم نهاية 2020، وصولاً إلى 3.03 تريليونات درهم في نهاية سبتمبر. واستحوذت البنوك المدرجة بسوق دبي، وعددها 7، على 43% من الأرباح مقابل 57% للبنوك المدرجة بسوق أبوظبي، والبالغة 9 بنوك.

ملاءة مالية

وقال الخبير المصرفي أحمد يوسف: إن نتائج البنوك المحققة في الأشهر التسعة الأولى تعكس الأداء القوي للأعمال الأساسية في ظل تحسن بيئة الأعمال وانتعاش الاقتصاد. وتوقع أن تواصل البنوك الوطنية تحقيق نتائج قوية في الأرباع القادمة مستفيدة بشكل رئيسي من قوة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى استمرار «إكسبو دبي» الذي أسهم بشكل كبير في إنعاش الحركة الاقتصادية بالدولة.

تعافٍ سريع

وقالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن القطاع المصرفي كان من أبرز القطاعات التي استفادت بشكل كبير من التعافي السريع للاقتصاد الوطني من تأثيرات الجائحة، وذلك بفضل استراتيجية الحكومة في التصدي للجائحة، بالإضافة إلى حزم دعم ومبادرات «المركزي»، مشيرة إلى أن غالبية القطاعات، ليست البنوك فقط، حققت تحسناً ملحوظاً في أرباحها وإيراداتها منذ بداية العام الجاري.

الأكثر ربحية

وتصدر «أبوظبي الأول» الأكثر ربحية مع تحقيق أرباح 9.2 مليارات بزيادة 26%، وزادت أصوله 7% إلى 982.8 مليارا، تلاه «الإمارات دبي الوطني» مع نمو أرباحه، متضمنة أرباح «الإمارات الإسلامي»، 29% من 5.64 مليارات درهم إلى 7.28 مليارات، وصعدت أصوله إلى 699 ملياراً.

وثالثاً، جاء «أبوظبي التجاري» مع ارتفاع أرباحه 35.6% إلى 3.79 مليارات، والأصول إلى 432.06 ملياراً، يليه «دبي الإسلامي» بأرباح 3.07 مليارات وأصول 289.4 ملياراً، ثم «دبي التجاري» مع ارتفاع أرباح 28.8% إلى 1.05 مليار، وأصوله إلى 107.7 مليارات بزيادة 10.7%.

وحل خامساً «رأس الخيمة الوطني» مع ارتفاع أرباحه 21.9% إلى 534.6 مليون درهم، وأصوله إلى 54.49 ملياراً، ثم «الشارقة الإسلامي» بأرباح 458 مليون درهم بنمو 29.6% وأصول 54.5 ملياراً، تلاه «المشرق» بأرباح 319.5 مليون درهم وأصول 169.5 ملياراً، يتبعه «بنك أم القيوين» بأرباح 194.68 مليونا بزيادة 10.6%، و«بنك الفجيرة» بأرباح 90.4 مليونا بارتفاع 36.4%.

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